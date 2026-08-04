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  4. Лужный подтвердил возвращение к работе. Легенда снова тренирует
Сборная УКРАИНЫ
04 августа 2026, 15:56 |
433
0

Лужный подтвердил возвращение к работе. Легенда снова тренирует

Олег Лужный стал тренером сборной Украины U-19

04 августа 2026, 15:56 |
433
0
Лужный подтвердил возвращение к работе. Легенда снова тренирует
УАФ. Олег Лужный (справа)
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Новым главным тренером юношеской сборной Украины (U-19) будет Олег Лужный. На этом посту 57-летний специалист, имеющий за плечами выступления в «Карпатах», киевском «Динамо», английских «Арсенале», «Вулверхэмптоне», сборных СССР и Украины, заменит Дмитрия Михайленко. О своих нынешних делах он рассказал корреспонденту Sport.ua.

– Ваше назначение уже приобрело официальный характер?
– Да. Перед тренерами наших юношеских сборных – в частности U-18, U-19, U-21 стоит главная задача – подготовить хороших игроков для первой команды. И чем лучше мы будем это делать, тем быстрее наши молодые ребята попадут в ряды национальной сборной.

– Когда должны приступать к выполнению своих прямых обязанностей?
– Осенью. Юношескую сборную (U-19) ожидает международный турнир в Испании в сентябре. Наша команда должна собраться в этой стране 19 числа.

– Список кандидатов уже сформирован?
– Мы только начали работать.

В тренерской карьере Олега Лужного была работа в латвийской «Венте», киевском «Динамо» и симферопольской «Таврии».

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