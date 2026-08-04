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Франция
04 августа 2026, 16:16 | Обновлено 04 августа 2026, 16:59
4912
0

Илья Забарный определился с клубом, в котором начнет новый сезон

Защитник сборной Украины сыграет в составе ПСЖ за Суперкубок УЕФА и Суперкубок Франции

04 августа 2026, 16:16 | Обновлено 04 августа 2026, 16:59
4912
0
Илья Забарный определился с клубом, в котором начнет новый сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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Защитник сборной Украины Илья Забарный продолжит выступления в составе французского ПСЖ, несмотря на информацию о возможном переходе в английский «Ливерпуль».

Украинец готовится к двум матчам нового сезона в футболке парижского клуба – с английской «Астон Виллой» в Суперкубке УЕФА и «Лансом» в Суперкубке Франции.

«Самое важное для меня – вернуться к тренировкам и чувствовать себя позитивно. Атмосфера невероятная, мы в ожидании Суперкубка УЕФА и подготовке к этой дате.

Нам нужно продолжать двигаться вперед, оставаться в форме и быть готовыми. Первые матчи ПСЖ уже совсем скоро. Конечно же, хотим победить «Астон Виллу».

Мы начинаем сезон с двух очень важных игр (вторая – против «Ланса» в Суперкубке Франции). В новом сезоне мы с ПСЖ хотим добиться всего, чего можем.

Необходимо сохранять концентрацию и двигаться вперед шаг за шагом, с каждой игрой и каждым трофеем», – сообщил Забарный.

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чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ Суперкубок УЕФА Суперкубок Франции по футболу Астон Вилла Ланс Илья Забарный
Николай Тытюк Источник: ФК ПСЖ
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