Илья Забарный определился с клубом, в котором начнет новый сезон

Защитник сборной Украины Илья Забарный продолжит выступления в составе французского ПСЖ, несмотря на информацию о возможном переходе в английский «Ливерпуль».

Украинец готовится к двум матчам нового сезона в футболке парижского клуба – с английской «Астон Виллой» в Суперкубке УЕФА и «Лансом» в Суперкубке Франции.

«Самое важное для меня – вернуться к тренировкам и чувствовать себя позитивно. Атмосфера невероятная, мы в ожидании Суперкубка УЕФА и подготовке к этой дате.

Нам нужно продолжать двигаться вперед, оставаться в форме и быть готовыми. Первые матчи ПСЖ уже совсем скоро. Конечно же, хотим победить «Астон Виллу».

Мы начинаем сезон с двух очень важных игр (вторая – против «Ланса» в Суперкубке Франции). В новом сезоне мы с ПСЖ хотим добиться всего, чего можем.

Необходимо сохранять концентрацию и двигаться вперед шаг за шагом, с каждой игрой и каждым трофеем», – сообщил Забарный.