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Украина. Премьер лига
04 августа 2026, 15:47 |
808
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Динамо нашло новый клуб для защитника, который не нужен Костюку

Алексей Гусев прибыл в расположение «Черноморца», где будет выступать на правах аренды

04 августа 2026, 15:47 |
808
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Динамо нашло новый клуб для защитника, который не нужен Костюку
ФК Динамо Киев. Алексей Гусев
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Защитник киевского «Динамо» Алексей Гусев сменит клуб до закрытия трансферного окна, так как не входит в планы главного тренера Игоря Костюка.

В услугах 21-летнего футболиста заинтересован одесский «Черноморец», который провел успешные переговоры об аренде игрока на один сезон. Об этом сообщило ТаТоТаке.

Фланговый защитник прибыл в расположение «моряков» и присоединился к тренировочному процессу под руководством Романа Григорчука, который получил усиление на самую проблемную позицию в команде.

В первом туре одесский клуб потерпел поражение от житомирского «Полесья» со счетом 1:2. В субботу, 8 августа, «Черноморец» на домашней арене сыграет против «Колоса».

В прошлом сезоне Гусев выступал в составе «Кудровки», где провел 16 матчей и записал на свой счет две результативные передачи. Контракт защитника истекает в июне 2029 года.

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Динамо Киев Алексей Гусев Игорь Костюк Черноморец Одесса Роман Григорчук ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
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