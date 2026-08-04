Динамо нашло новый клуб для защитника, который не нужен Костюку

Защитник киевского «Динамо» Алексей Гусев сменит клуб до закрытия трансферного окна, так как не входит в планы главного тренера Игоря Костюка.

В услугах 21-летнего футболиста заинтересован одесский «Черноморец», который провел успешные переговоры об аренде игрока на один сезон. Об этом сообщило ТаТоТаке.

Фланговый защитник прибыл в расположение «моряков» и присоединился к тренировочному процессу под руководством Романа Григорчука, который получил усиление на самую проблемную позицию в команде.

В первом туре одесский клуб потерпел поражение от житомирского «Полесья» со счетом 1:2. В субботу, 8 августа, «Черноморец» на домашней арене сыграет против «Колоса».

В прошлом сезоне Гусев выступал в составе «Кудровки», где провел 16 матчей и записал на свой счет две результативные передачи. Контракт защитника истекает в июне 2029 года.