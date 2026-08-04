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Италия
04 августа 2026, 14:19 | Обновлено 04 августа 2026, 14:53
36
0

МХИТАРЯН: Пытаюсь быть примером для молодых игроков

Армянский полузащитник сыграет уже 20-ый сезон на профессиональном уровне

04 августа 2026, 14:19 | Обновлено 04 августа 2026, 14:53
36
0
МХИТАРЯН: Пытаюсь быть примером для молодых игроков
Getty Images/Global Images Ukraine
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Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян проведет свой 20-ый сезон в профессиональной карьере и по этому поводу дал небольшой комментарий.

"Это мой 20-й сезон как профессионала. Я очень счастлив, и это многое для меня означает. Это значит, что, возможно, в течение своей карьеры я все делал правильно. Именно поэтому мне удалось играть так долго."

Мхитарян поделился о своей роли в раздевалке миланского клуба:

"Я самый старший в команде и стараюсь быть примером для молодых игроков. Стараюсь делать все правильно и показывать им то, чему они могут научиться. Это очень важно — я должен им помогать."

"Я делаю это как на поле, так и за его пределами, а дальше уже зависит от них, захотят ли они учиться. Мы одна команда, одна семья и должны вместе добиваться своей цели", — сказал армянин.

Напомним, что экс-игрок донецкого «Металлурга» и «Шахтера» выступает за «Интер» с 2022 года. Полузащитник успел наиграть за миланцев – 187 матчей, в которых забил 12 голов.

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Генрих Мхитарян Интер Милан
Horo Источник: ФК Интер Милан
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