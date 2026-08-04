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Англия
04 августа 2026, 17:37 | Обновлено 04 августа 2026, 17:51
2194
0

Родри сделал выбор между мадридским Реалом и Барселоной

Полузащитник сборной Испании решил покинуть английский «Манчестер Сити»

04 августа 2026, 17:37 | Обновлено 04 августа 2026, 17:51
2194
0
Родри сделал выбор между мадридским Реалом и Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри 
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Полузащитник сборной Испании и лучший игрок чемпионата мира Родри решил покинуть английский «Манчестер Сити» и продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Одним из главных претендентов на опытного 30-летнего футболиста считалась «Барселона», однако испанец намерен присоединиться к мадридскому «Реалу».

Контракт Родри истекает в июне 2027 года, однако полузащитник не собирается продлевать сотрудничество, несмотря на то, что получил привлекательное предложение от «горожан».

Со своей стороны, мадридский «Реал» с осторожным оптимизмом оценивает сделку. Королевский клуб надеется снизить требования «Манчестер Сити» в ходе переговоров.

«Сливочные» предлагают 60 миллионов евро, но английский клуб требует на 15 миллионов больше. Стороны намерены найти компромисс в ближайшее время.

В прошлом сезоне Родри провел 33 матча, в которых отличился двумя результативными передачами. В активе полузащитника – 70 игр в футболке сборной Испании.

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Манчестер Сити Родри Реал Мадрид Барселона трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ
Николай Тытюк Источник: Footmercato
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