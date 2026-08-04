Родри сделал выбор между мадридским Реалом и Барселоной

Полузащитник сборной Испании и лучший игрок чемпионата мира Родри решил покинуть английский «Манчестер Сити» и продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Одним из главных претендентов на опытного 30-летнего футболиста считалась «Барселона», однако испанец намерен присоединиться к мадридскому «Реалу».

Контракт Родри истекает в июне 2027 года, однако полузащитник не собирается продлевать сотрудничество, несмотря на то, что получил привлекательное предложение от «горожан».

Со своей стороны, мадридский «Реал» с осторожным оптимизмом оценивает сделку. Королевский клуб надеется снизить требования «Манчестер Сити» в ходе переговоров.

«Сливочные» предлагают 60 миллионов евро, но английский клуб требует на 15 миллионов больше. Стороны намерены найти компромисс в ближайшее время.

В прошлом сезоне Родри провел 33 матча, в которых отличился двумя результативными передачами. В активе полузащитника – 70 игр в футболке сборной Испании.