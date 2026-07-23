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Испания
23 июля 2026, 13:29 | Обновлено 23 июля 2026, 13:37
733
0

Стало известно, сколько денег Реал выделил на трансфер лидера Ман Сити

Родри хотят выкупить за 60 миллионов евро

23 июля 2026, 13:29 | Обновлено 23 июля 2026, 13:37
733
0
Стало известно, сколько денег Реал выделил на трансфер лидера Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри
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«Реал» серьезно настроен в ближайшее время подписать лидера «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, однако не будет переплачивать за этот трансфер.

Сообщается, что королевский клуб выделил на этот трансфер 60 миллионов евро. Все это с учётом возраста игрока, срока его контракта с «Манчестер Сити», а также существующих ограничений в бюджете «бланкос». Если мадридцам удастся договориться с «горожанами» о переходе за такую сумму, то трансфер состоится. При этом сам футболист уже предварительно согласился присоединиться к «Реалу».

В прошлом сезоне Родри провел 33 матча в составе «Сити» и забил два гола. У него остался всего один год по контракту с клубом.

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Родри Манчестер Сити Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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