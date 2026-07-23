Стало известно, сколько денег Реал выделил на трансфер лидера Ман Сити

«Реал» серьезно настроен в ближайшее время подписать лидера «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, однако не будет переплачивать за этот трансфер.

Сообщается, что королевский клуб выделил на этот трансфер 60 миллионов евро. Все это с учётом возраста игрока, срока его контракта с «Манчестер Сити», а также существующих ограничений в бюджете «бланкос». Если мадридцам удастся договориться с «горожанами» о переходе за такую сумму, то трансфер состоится. При этом сам футболист уже предварительно согласился присоединиться к «Реалу».

В прошлом сезоне Родри провел 33 матча в составе «Сити» и забил два гола. У него остался всего один год по контракту с клубом.