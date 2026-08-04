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Италия
04 августа 2026, 14:11 | Обновлено 04 августа 2026, 14:36
179
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала защитника после ухода Довбика

Константинос Кулиеракис выбрал римский клуб

04 августа 2026, 14:11 | Обновлено 04 августа 2026, 14:36
179
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала защитника после ухода Довбика
ФК Рома. Константинос Кулиеракис
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Римская «Рома» укрепила линию обороны 22-летним Константиносом Кулиеракисом из «Вольфсбурга».

Греческий защитник подписал контракт с «волками» до лета 2031 года. В новой команде он будет играть под 33-м номером.

По информации издания Transfermarkt, Кулиеракис обошелся римлянам в 16,5 миллиона евро.

Константинос выступал за немецкий «Вольфсбург» с 2024 года. За эти два сезона защитник принял участие в 66 матчах, в которых забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.

Также в карьере Кулиеракиса был ПАОК, воспитанником которого он является. За родной клуб Константинос сыграл 73 матча: 9 голов, 5 ассистов.

Кулиеракис – один из основных игроков сборной Греции. На его счету 22 поединка за национальную команду и 2 ассиста.

Ранее «Рома» подписала форварда на замену Артему Довбику.

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Андрей Витренко Источник: ФК Рома
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