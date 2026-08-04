Элина Свитолина остается в топ-10 мирового рейтинга WTA

Несмотря на поражение в четвертьфинале турнира в Вашингтоне, Элина Свитолина сумела подняться на одну строчку, обогнав представительницу США Аманду Анисимову. В свежем рейтинге потеряли свои позиции Анастасия Соболева (-1), Юлия Стародубцева (-3) и Вероника Подрез (-5).

Мировой рейтинг WTA



1. Арина Сабаленко - 8550 очков

2. Елена Рыбакина (Казахстан) - 8056

3. Джессика Пегула (США) - 6625

4. Коко Гофф (США) – 5649

5. Мирра Андреева – 5293

6. Каролина Мухова (Чехия) – 5168

7. Линда Носкова (Чехия) – 5016

8. Ига Швентек (Польша) – 4539

9. Элина Свитолина (Украина) – 4459 (+1)

10. Аманда Анисимова (США) – 4353 (-1)

11. Марта Костюк (Украина) – 3925

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43. Дарья Снигур (Украина) – 1172

44. Александра Олейникова (Украина) – 1171

54. Ангелина Калинина (Украина) – 1072

65. Юлия Стародубцева (Украина) – 1008 (-3)

87. Даяна Ястремская (Украина) – 867

139. Вероника Подрез (Украина) – 565 (-5)

197. Анастасия Соболева (Украина) – 404 (-1)

Сегодня Элина Свитолина стартует на турнире WTA 1000 в Торонто. Соперницей украинки в 1/32 финала будет испанка Джессика Бузас Манейро.