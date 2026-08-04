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  4. Элина Свитолина остается в топ-10 мирового рейтинга WTA
WTA
04 августа 2026, 12:57 | Обновлено 04 августа 2026, 13:29
16
0

Элина Свитолина остается в топ-10 мирового рейтинга WTA

WTA обновила мировой рейтинг теннисисток

04 августа 2026, 12:57 | Обновлено 04 августа 2026, 13:29
16
0
Элина Свитолина остается в топ-10 мирового рейтинга WTA
Getty Images/Global Images Ukraine
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Несмотря на поражение в четвертьфинале турнира в Вашингтоне, Элина Свитолина сумела подняться на одну строчку, обогнав представительницу США Аманду Анисимову. В свежем рейтинге потеряли свои позиции Анастасия Соболева (-1), Юлия Стародубцева (-3) и Вероника Подрез (-5).

Мировой рейтинг WTA

1. Арина Сабаленко - 8550 очков
2. Елена Рыбакина (Казахстан) - 8056
3. Джессика Пегула (США) - 6625
4. Коко Гофф (США) – 5649
5. Мирра Андреева – 5293
6. Каролина Мухова (Чехия) – 5168
7. Линда Носкова (Чехия) – 5016
8. Ига Швентек (Польша) – 4539
9. Элина Свитолина (Украина) – 4459 (+1)
10. Аманда Анисимова (США) – 4353 (-1)
11. Марта Костюк (Украина) – 3925
...
43. Дарья Снигур (Украина) – 1172
44. Александра Олейникова (Украина) – 1171
54. Ангелина Калинина (Украина) – 1072
65. Юлия Стародубцева (Украина) – 1008 (-3)
87. Даяна Ястремская (Украина) – 867
139. Вероника Подрез (Украина) – 565 (-5)
197. Анастасия Соболева (Украина) – 404 (-1)

Сегодня Элина Свитолина стартует на турнире WTA 1000 в Торонто. Соперницей украинки в 1/32 финала будет испанка Джессика Бузас Манейро.

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WTA Элина Свитолина
Horo Источник: WTA
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