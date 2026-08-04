Украина. Премьер лига04 августа 2026, 14:34 | Обновлено 04 августа 2026, 14:39
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Игрок Карпат: «Вхожу в прайм и хочу вернуться в сборную Украины»
Назарий Русин мечтает сыграть за национальную команду
04 августа 2026, 14:34 | Обновлено 04 августа 2026, 14:39
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Форвард Назарий Русин летом вернулся в Украину и подписал контракт с Карпатами. Игрок надеется, что сможет вернуться в сборную Украины.
«Конечно, хочу попасть в сборную Украины. Мне только 27 лет, скоро 28 будет, это только начинается прайм. Буду работать, чтобы попасть в национальную команду».
«Если буду хорошо выглядеть в Карпатах, то шансы будут», – сказал Русин.
Русин в 2023 году вызывался в сборную, но на поле не выходил.
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