Шахтер вошел в число лидеров мирового рейтинга по важному показателю

Донецкий «Шахтер» вошел в новый рейтинг Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).

«Горняки» заняли второе место среди команд с лучшим показателем удержания мяча под высоким прессингом в 60 лигах мира. У команды Арды Турана этот показатель составляет 82,2%, что всего на 0,4% меньше, чем у лидера рейтинга — ПСЖ. В ТОП-3 лучших команд по этому показателю также вошла «Бавария» с результатом 81,2%.

Полный рейтинг ТОП-10 команд мира с лучшим процентом удержания мяча под высоким прессингом выглядит следующим образом:

1. ПСЖ (Франция) – 82,6%

2. «Шахтер» (Украина) – 82,2%

3. «Бавария» (Германия) – 81,2%

4. «Целе» (Словения) – 80,3%

5. «Кавасаки Фронтале» (Япония) – 79,8%

5. «Байер» (Германия) – 79,8%

7. «Брага» (Португалия) – 79,7%

7. «Барселона» (Испания) – 79,7%

9. «Марсель» (Франция) – 79,3%

9. «Реал» (Испания) – 79,3%

В прошлом сезоне «Шахтер» уверенно выиграл чемпионат Украины с отрывом в 12 очков. В сентябре «горняки» сыграют в основной стадии Лиги чемпионов.

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