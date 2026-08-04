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Украина. Премьер лига
04 августа 2026, 12:49 | Обновлено 04 августа 2026, 12:59
602
0

Туран назвал главные задачи Шахтера в сезоне

Команда начала сезон с уверенной победы

04 августа 2026, 12:49 | Обновлено 04 августа 2026, 12:59
602
0
Туран назвал главные задачи Шахтера в сезоне
ФК Шахтер. Арда Туран
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Тренер Шахтера Арда Туран в интервью клубному каналу оценил победу 5:1 над Кудровкой в матче 1-го тура чемпионата Украины.

«Первый тайм понравился больше, несмотря на счет. Далее выпустил Мендосу вместе с Караваевым, чтобы добавить им уверенности и сказать: «Добро пожаловать».

«Во втором тайме начали забивать голы. Мы еще не полностью готовы. Наша главная задача – максимум возможного в Лиге чемпионов».

«Поздравляю Кауана с хет-триком. Дал ему мотивацию, когда не стал заменять и выпускать Траоре».

«В чемпионате, конечно, мы намерены защитить титул, а также завоевать Кубок Украины», – сказал Туран.

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Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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