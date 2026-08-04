Туран назвал главные задачи Шахтера в сезоне
Команда начала сезон с уверенной победы
Тренер Шахтера Арда Туран в интервью клубному каналу оценил победу 5:1 над Кудровкой в матче 1-го тура чемпионата Украины.
«Первый тайм понравился больше, несмотря на счет. Далее выпустил Мендосу вместе с Караваевым, чтобы добавить им уверенности и сказать: «Добро пожаловать».
«Во втором тайме начали забивать голы. Мы еще не полностью готовы. Наша главная задача – максимум возможного в Лиге чемпионов».
«Поздравляю Кауана с хет-триком. Дал ему мотивацию, когда не стал заменять и выпускать Траоре».
«В чемпионате, конечно, мы намерены защитить титул, а также завоевать Кубок Украины», – сказал Туран.
🧡 Арда Туран – про переможний старт нового сезону УПЛ 🇺🇦— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 4, 2026
🗣 «Наша мрія – рухатися в Лізі чемпіонів і зберігати максимальні позиції в чемпіонаті»#Shakhtar #ШахтарКудрівка pic.twitter.com/wYPS988yXR
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