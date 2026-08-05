Сассуоло – Сельта. Прогноз и анонс на товарищеский матч

В среду, 5 августа, состоится товарищеский поединок между «Сассуоло» и «Сельтой». По киевскому времени игра начнется в 21:00.



Сассуоло



Первый сезон после возвращения команды в элиту итальянского футбола прошел для нее довольно неплохо. За 38 туров Серии А «Сассуоло» смогло набрать 49 очков, благодаря которым клуб и занял 11-ю строчку общего зачета. От зоны вылета «зелено-черным» удалось оторваться на 15 пунктов.



Кубок Италии «Сассуоло» покинуло на стадии 1/16 финала, проиграв «Комо» со счетом 3:0.



Сельта Виго



Очень удачно сложился предыдущий сезон и для «Сельты». По итогам 38 туров Ла Лиги испанскому коллективу удалось набрать 54 балла и занять 6-ю позицию общего зачета, которая позволит в следующем сезоне играть в Лиге Европы. От зоны Лиги чемпионов «Сельта» отстала ненамного – всего на 6 очков.



В Кубке Испании коллектив вылетел также на стадии 1/16 финала, уступив серию пенальти «Альбасете». Кроме этого, в Лиге Европы испанцы дошли до четвертьфинала, но там уступили немецкому «Фрайбургу» со счетом 1:6.



Личные встречи



Клубы играли между собой только один раз – еще в далеком 2016 году. Тогда минимальную победу одержала «Сельта»



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