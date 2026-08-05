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Товарищеские матчи
05 августа 2026, 20:21 |
65
0

Сассуоло – Сельта. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Матч начнется 5 августа в 21:00 по Киеву

05 августа 2026, 20:21 |
65
0
Сассуоло – Сельта. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Сассуоло
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В среду, 5 августа, состоится товарищеский поединок между «Сассуоло» и «Сельтой». По киевскому времени игра начнется в 21:00.

Сассуоло

Первый сезон после возвращения команды в элиту итальянского футбола прошел для нее довольно неплохо. За 38 туров Серии А «Сассуоло» смогло набрать 49 очков, благодаря которым клуб и занял 11-ю строчку общего зачета. От зоны вылета «зелено-черным» удалось оторваться на 15 пунктов.

Кубок Италии «Сассуоло» покинуло на стадии 1/16 финала, проиграв «Комо» со счетом 3:0.

Сельта Виго

Очень удачно сложился предыдущий сезон и для «Сельты». По итогам 38 туров Ла Лиги испанскому коллективу удалось набрать 54 балла и занять 6-ю позицию общего зачета, которая позволит в следующем сезоне играть в Лиге Европы. От зоны Лиги чемпионов «Сельта» отстала ненамного – всего на 6 очков.

В Кубке Испании коллектив вылетел также на стадии 1/16 финала, уступив серию пенальти «Альбасете». Кроме этого, в Лиге Европы испанцы дошли до четвертьфинала, но там уступили немецкому «Фрайбургу» со счетом 1:6.

Личные встречи

Клубы играли между собой только один раз – еще в далеком 2016 году. Тогда минимальную победу одержала «Сельта»

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.

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Сассуоло Сельта прогнозы прогнозы на футбол товарищеские матчи
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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