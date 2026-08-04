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Украина. Премьер лига
04 августа 2026, 23:42 | Обновлено 05 августа 2026, 01:13
2016
1

Шахтер готовит громкий трансфер футболиста сборной Украины

Ризнык может уехать в Европу

04 августа 2026, 23:42 | Обновлено 05 августа 2026, 01:13
2016
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Шахтер готовит громкий трансфер футболиста сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык
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Вратарь «Шахтера» и сборной Украины Дмитрий Ризнык может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Украинский голкипер попал в сферу интересов туринского «Ювентуса».

По информации журналиста Стефано Нести, 4 августа представители агентской компании ProStar, которая ведет дела 27-летнего футболиста, должны провести переговоры с руководством «Ювентуса».

Сообщается, что Ризнык – не единственный кандидат на усиление вратарской позиции. Туринский клуб также рассматривает возможность подписания голкипера «Сан-Лоренцо» Орландо Хиля, агенты которого также прибудут на встречу с представителями «Старой синьоры».

В сезоне 2025/26 Ризнык провел за «Шахтер» 41 матч во всех турнирах, пропустил 32 мяча и 22 раза сохранил свои ворота «сухими».

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Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы Серии A Ювентус Дмитрий Ризнык
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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