Шахтер готовит громкий трансфер футболиста сборной Украины
Ризнык может уехать в Европу
Вратарь «Шахтера» и сборной Украины Дмитрий Ризнык может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Украинский голкипер попал в сферу интересов туринского «Ювентуса».
По информации журналиста Стефано Нести, 4 августа представители агентской компании ProStar, которая ведет дела 27-летнего футболиста, должны провести переговоры с руководством «Ювентуса».
Сообщается, что Ризнык – не единственный кандидат на усиление вратарской позиции. Туринский клуб также рассматривает возможность подписания голкипера «Сан-Лоренцо» Орландо Хиля, агенты которого также прибудут на встречу с представителями «Старой синьоры».
В сезоне 2025/26 Ризнык провел за «Шахтер» 41 матч во всех турнирах, пропустил 32 мяча и 22 раза сохранил свои ворота «сухими».
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