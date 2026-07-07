УЕФА отреагировал на выступление футболиста Шахтера и сборной Украины
Официальный аккаунт Лиги конференций отметил Дмитрия Ризныка перед стартом сезона
Во вторник, 7 июля, стартует первый квалификационный раунд Лиги конференций – накануне нового сезона УЕФА решил вспомнить самые яркие моменты кампании 2025/26.
Официальный аккаунт турнира опубликовал нарезку сейвов голкипера донецкого «Шахтера» и сборной Украины Дмитрия Ризныка, который неоднократно спасал свою команду.
В прошлом розыгрыше Лиги конференций 27-летний футболист пропустил 14 мячей за десять матчей, дважды сохранил свои ворота в неприкосновенности и становился автором зрелищных сейвов.
Донецкий клуб прекратил свою борьбу на стадии полуфинала, где уступил английскому «Кристал Пэлас». В следующем сезоне подопечные Арды Турана сыграют в Лиге чемпионов.
В Лиге конференций представлять Украину будут житомирское «Полесье» и черкасский ЛНЗ, которые начнут свой путь со второго квалификационного раунда.
ВИДЕО. УЕФА отреагировал на выступление Дмитрия Ризныка в Лиге конференций
Dmytro Riznyk's catalogue of saves 🤯#UECL pic.twitter.com/YZOqwUhR6V— UEFA Conference League (@Conf_League) July 6, 2026
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