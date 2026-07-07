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Украина. Премьер лига
07 июля 2026, 14:21 |
560
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УЕФА отреагировал на выступление футболиста Шахтера и сборной Украины

Официальный аккаунт Лиги конференций отметил Дмитрия Ризныка перед стартом сезона

07 июля 2026, 14:21 |
560
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УЕФА отреагировал на выступление футболиста Шахтера и сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык
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Во вторник, 7 июля, стартует первый квалификационный раунд Лиги конференций – накануне нового сезона УЕФА решил вспомнить самые яркие моменты кампании 2025/26.

Официальный аккаунт турнира опубликовал нарезку сейвов голкипера донецкого «Шахтера» и сборной Украины Дмитрия Ризныка, который неоднократно спасал свою команду.

В прошлом розыгрыше Лиги конференций 27-летний футболист пропустил 14 мячей за десять матчей, дважды сохранил свои ворота в неприкосновенности и становился автором зрелищных сейвов.

Донецкий клуб прекратил свою борьбу на стадии полуфинала, где уступил английскому «Кристал Пэлас». В следующем сезоне подопечные Арды Турана сыграют в Лиге чемпионов.

В Лиге конференций представлять Украину будут житомирское «Полесье» и черкасский ЛНЗ, которые начнут свой путь со второго квалификационного раунда.

ВИДЕО. УЕФА отреагировал на выступление Дмитрия Ризныка в Лиге конференций

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Лига конференций УЕФА Шахтер Донецк Дмитрий Ризнык
Николай Тытюк Источник: УЕФА
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