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Турция
04 августа 2026, 17:17 | Обновлено 04 августа 2026, 17:41
373
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Мохамед Салах может присоединиться к футболистам сборной Украины

Вингер сборной Египта провел успешные переговоры с турецким «Трабзонспором»

04 августа 2026, 17:17 | Обновлено 04 августа 2026, 17:41
373
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Мохамед Салах может присоединиться к футболистам сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах
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Вингер сборной Египта и бывший футболист английского «Ливерпуля» Мохамед Салах с высокой вероятностью продолжит карьеру в чемпионате Турции.

В услугах опытного 34-летнего футболиста был заинтересован «Трабзонспор», который провел успешные переговоры с игроком об условиях личного контракта.

«Бордово-синие» сделали египетскому вингеру предложение, включающее гарантированную зарплату в размере 17 миллионов евро плюс бонусы за результативность.

В ходе переговоров с представителем египетского футболиста сторонам удалось достичь принципиального соглашения. «Трабзонспор» организовал для Салаха, который находится на отдыхе на греческом острове Миконос, частный самолет.

В составе турецкого клуба выступают два футболиста сборной Украины – защитник Арсений Батагов и полузащитник Руслан Малиновский, которые могут стать партнерами звездного египтянина.

Одним из главных претендентов на Салаха считался «Бешикташ», однако стороны так и не сумели договориться о сотрудничестве.

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Николай Тытюк Источник: Günebakış Haber
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А щоб перекласти заголовок розуму не вистачило... Постає цікаве питання. А де ви новини черпаєте? Часом не на ru сайтах?
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