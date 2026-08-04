Мохамед Салах может присоединиться к футболистам сборной Украины

Вингер сборной Египта и бывший футболист английского «Ливерпуля» Мохамед Салах с высокой вероятностью продолжит карьеру в чемпионате Турции.

В услугах опытного 34-летнего футболиста был заинтересован «Трабзонспор», который провел успешные переговоры с игроком об условиях личного контракта.

«Бордово-синие» сделали египетскому вингеру предложение, включающее гарантированную зарплату в размере 17 миллионов евро плюс бонусы за результативность.

В ходе переговоров с представителем египетского футболиста сторонам удалось достичь принципиального соглашения. «Трабзонспор» организовал для Салаха, который находится на отдыхе на греческом острове Миконос, частный самолет.

В составе турецкого клуба выступают два футболиста сборной Украины – защитник Арсений Батагов и полузащитник Руслан Малиновский, которые могут стать партнерами звездного египтянина.

Одним из главных претендентов на Салаха считался «Бешикташ», однако стороны так и не сумели договориться о сотрудничестве.