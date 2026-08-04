«Все против нас играют от обороны». Ризнык – о разгромном старте в УПЛ
Вратарь «Шахтера» проанализировал победу над «Кудровкой»
Голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык высказался о матче первого тура УПЛ против «Кудровки», который завершился разгромной победой «горняков» со счетом 5:1.
– Дмитрий, поздравляю с победой. Какие первые впечатления от матча? Ожидали ли от «Кудровки» такого сопротивления?
– Спасибо. Матч получился непростым. В первом тайме нам было тяжело, так как мы долго входили в игру. Это был наш первый официальный поединок после сборов, поэтому потребовалось определенное время, чтобы почувствовать необходимый ритм. После перерыва собрались, начали действовать увереннее, добавили в игре и реализовали свои моменты. Главное, что сумели переломить ход встречи и довести дело до победы.
– «Шахтер» снова пропустил после стандартного положения. Почему у команды уже не в первый раз возникают проблемы в таких эпизодах?
– Нужно детально разобрать этот момент. Думаю, прежде всего речь идет об индивидуальных ошибках. На теоретическом занятии тренерский штаб покажет нам, что именно мы сделали неправильно. Мы должны сделать соответствующие выводы и работать над тем, чтобы подобные эпизоды впредь не повторялись.
– «Шахтеру» часто приходится играть против команд, которые обороняются низким блоком. Почему сегодня снова было сложно вскрыть насыщенную оборону соперника?
– Практически все команды против «Шахтера» играют от обороны, низко садятся и оставляют немного свободного пространства. В таких условиях приходится много двигаться и постоянно искать свободные зоны, но такую плотную защиту все равно непросто вскрывать. Для нас это уже привычная ситуация, так как большинство соперников выбирает именно такую модель игры.
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