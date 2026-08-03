Валерий БОНДАРЬ: «Мы понимаем, что будет очень тяжело играть в этом сезоне»

Центральный защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь прокомментировал победу над «Кудривкой» (5:1) в матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Валерий, поздравляем с победой. Какие впечатления после этого матча?

– Хорошие впечатления, потому что одержали победу. В принципе, очень важно хорошо начать сезон. И пока у нас ещё нет матчей в еврокубках, нужно набирать очки по максимуму. Мы понимаем, что в этом сезоне будет очень тяжело играть, потому что и «Полесье» показывает очень хорошую игру, и ЛНЗ мы знаем, и «Динамо» Киев, поэтому мы понимаем, что не имеем права сейчас терять такие важные для нас очки.

– Ты рассказал в интервью перед чемпионатом, что все голы приберегли для чемпионата, потому что на сборах немного не забивали: то один матч без голов, то другой. И сегодня мы увидели хорошую результативность.

– Слава Богу. У нас начали забивать центральные нападающие. Сегодня Элиас забил три мяча, Лука Мейреллес тоже. Я очень рад и счастлив за них, потому что они действительно много работают на тренировках. Нападающий, вы сами знаете, должен забивать голы – это его основная работа на футбольном поле. Вы сами были в «Шахтере» [обратился к Юрию Вирту], сами это знаете. Они делают своё дело, и это уже очень хорошо.

– Пропущенный гол. Я пересматривал его 10 раз на телефоне. При всем уважении к «Кудривке», команда высокого уровня не имеет права так просто проигрывать борьбу, когда два футболиста свободны и пробивают, подставляя вратаря. Кто должен был играть? Я так понимаю, вы играете персонально?

– Вообще мы играем персонально. Нам пишут, с кем должен играть тот или иной игрок. Если не ошибаюсь, Мендоса встал на подбор, а он должен был брать другого игрока. Не того, кто у него стоит на подборе, а именно того, кто был в штрафной площадке. Поэтому сложилась такая ситуация, что у них было больше игроков в штрафной площадке, чем у нас. Конечно, мы не должны допускать таких ошибок, и счёт не должен был становиться 1:1.

– Я думаю, просто это новый игрок, наверное, он ещё не понимает всех принципов. Думаю, ему сейчас объясняют это в раздевалке.

– Слава Богу, что 5:1, поэтому сейчас об этом расскажем в позитивном ключе.

– В перерыве, наверное, было не так весело, как сейчас.

– Это точно.

– Валерий, в прошлом сезоне у «Шахтера» была тенденция, что большинство голов команда забивала именно после перерыва. Можно ли считать, что эта тенденция сохранилась?

– Я надеюсь, что она сохранится. И надеюсь, что и в первом тайме мы будем прибавлять, потому что действительно очень много матчей мы играли либо вничью, либо 1:0. Конечно, хочется особенно в таких матчах забивать один-два мяча и выходить на второй тайм чуть спокойнее. Но мы понимаем, ради чего работаем на сборах. Ради того, чтобы во втором тайме мы прибавляли. И я думаю, что с каждым матчем мы будем прибавлять в физическом плане.