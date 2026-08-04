Известный итальянский тренер заблокировал трансфер защитника в Шахтер

Донецкий «Шахтер» продолжает активную работу на трансферном рынке в поисках усиления защиты перед стартом в Лиге чемпионов. Об этом сообщил журналист Виктор Вацко.

«Горняки» планировали подписать защитника итальянского «Дженоа» и сборной Уругвая Алана Маттурро, с которым провели успешные переговоры о переходе в чемпионат Украины.

Сообщается, что главный тренер итальянского клуба Даниэле Де Росси заблокировал трансфер в тот момент, когда 21-летний футболист готовился к отъезду и прохождению медосмотра.

По этой причине «Шахтер» был вынужден выйти из переговоров и сосредоточиться на других кандидатах, которые смогут усилить линию обороны команды Арды Турана.

Донецкий клуб занял первое место в прошлом сезоне и завоевал путевку в основной раунд Лиги чемпионов. Новый сезон «горняки» начали с разгромной победы над «Кудровкой» (5:1).