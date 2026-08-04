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Лига чемпионов
04 августа 2026, 19:21 | Обновлено 04 августа 2026, 19:54
1530
22

Известный итальянский тренер заблокировал трансфер защитника в Шахтер

Даниэле Де Росси отказался отпускать уругвайца Алана Маттурро в чемпионат Украины

04 августа 2026, 19:21 | Обновлено 04 августа 2026, 19:54
1530
22 Comments
Известный итальянский тренер заблокировал трансфер защитника в Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Алан Маттурро
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Донецкий «Шахтер» продолжает активную работу на трансферном рынке в поисках усиления защиты перед стартом в Лиге чемпионов. Об этом сообщил журналист Виктор Вацко.

«Горняки» планировали подписать защитника итальянского «Дженоа» и сборной Уругвая Алана Маттурро, с которым провели успешные переговоры о переходе в чемпионат Украины.

Сообщается, что главный тренер итальянского клуба Даниэле Де Росси заблокировал трансфер в тот момент, когда 21-летний футболист готовился к отъезду и прохождению медосмотра.

По этой причине «Шахтер» был вынужден выйти из переговоров и сосредоточиться на других кандидатах, которые смогут усилить линию обороны команды Арды Турана.

Донецкий клуб занял первое место в прошлом сезоне и завоевал путевку в основной раунд Лиги чемпионов. Новый сезон «горняки» начали с разгромной победы над «Кудровкой» (5:1).

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Дженоа Даниэле Де Росси Виктор Вацко трансферы трансферы Серии A трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Виктор Вацко
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Комментарии 22
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Де Россі просто врятував Аланна від репутаційного дна! Поставив у приклад Пірло, який за жменю рублів став обличчям Fonbet, і сказав: «Шахтар — це така ж обісрана русня та сепори. Їхні легенди давно в Росії, вони завжди за неї топили».
​Переїзд до Шахтаря — це такий самий зашквар, як і прямий контракт із РФ. Даніеле просто вчасно забрав хлопця з цього сепарського болота.
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+6
Показать Скрыть 18 ответов
​Братва, не грызите друг друга,
Нам нечего в срачах делить!
Мы — мощная банда оранжево-чёрных,
За «Шахту» нам вместе до гроба топить!
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+2
😂😂😂
Ох и ебнутый ты, Петухович Минусович 😂😂😂😂😂😂😂
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-4
Бондарь с Матвиенко порешали 😁😁
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-9
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