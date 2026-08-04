Известный итальянский тренер заблокировал трансфер защитника в Шахтер
Даниэле Де Росси отказался отпускать уругвайца Алана Маттурро в чемпионат Украины
Донецкий «Шахтер» продолжает активную работу на трансферном рынке в поисках усиления защиты перед стартом в Лиге чемпионов. Об этом сообщил журналист Виктор Вацко.
«Горняки» планировали подписать защитника итальянского «Дженоа» и сборной Уругвая Алана Маттурро, с которым провели успешные переговоры о переходе в чемпионат Украины.
Сообщается, что главный тренер итальянского клуба Даниэле Де Росси заблокировал трансфер в тот момент, когда 21-летний футболист готовился к отъезду и прохождению медосмотра.
По этой причине «Шахтер» был вынужден выйти из переговоров и сосредоточиться на других кандидатах, которые смогут усилить линию обороны команды Арды Турана.
Донецкий клуб занял первое место в прошлом сезоне и завоевал путевку в основной раунд Лиги чемпионов. Новый сезон «горняки» начали с разгромной победы над «Кудровкой» (5:1).
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Мы — мощная банда оранжево-чёрных,
За «Шахту» нам вместе до гроба топить!
Ох и ебнутый ты, Петухович Минусович 😂😂😂😂😂😂😂