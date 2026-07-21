Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Романо назвал футболиста из чемпионата Италии, который усилит Шахтер
Украина. Премьер лига
21 июля 2026, 11:47 | Обновлено 21 июля 2026, 11:48
1139
0

Романо назвал футболиста из чемпионата Италии, который усилит Шахтер

Донецкий клуб ведет переговоры с «Дженоа» о переходе 21-летнего Алана Маттурро

21 июля 2026, 11:47 | Обновлено 21 июля 2026, 11:48
1139
0
Романо назвал футболиста из чемпионата Италии, который усилит Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Алан Маттурро
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Донецкий «Шахтер» продолжает активную работу на трансферном рынке в поисках усиления перед стартом в чемпионате Украины и Лиге чемпионов.

Украинский клуб ведет продвинутые переговоры о переходе уругвайского защитника Алана Маттурро – об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт 21-летнего футболиста принадлежит итальянскому «Дженоа», стороны обсуждают аренду с возможностью выкупа. «Горняки» работают над достижением амбициозных целей, чтобы успешно сыграть в еврокубках.

Защитник начинал свою карьеру в составе уругвайского «Дефенсора», играл на правах аренды за испанский «Леванте». В футболке итальянского клуба провел 24 матча.

В активе Маттурро – 11 игр за сборную Уругвая U-21 и один забитый гол. Трансферная стоимость футболиста составляет четыре миллиона евро, а его контракт истекает в июне 2028-го.

По теме:
Фабрицио Романо назвал игрока, которого Шахтер мечтает подписать перед ЛЧ
ЛНЗ станет пятым клубом из Украины, который сыграет с Гентом в еврокубках
Украинца выставят на трансфер? Бенфика определилась с заменой для Трубина
Шахтер Донецк Дженоа Фабрицио Романо трансферы трансферы Серии A трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин лаконично отреагировал на триумф сборной Испании на Мундиале
Футбол | 21 июля 2026, 09:44 4
Лунин лаконично отреагировал на триумф сборной Испании на Мундиале
Лунин лаконично отреагировал на триумф сборной Испании на Мундиале

Украинский голкипер поздравил испанцев

Италия провела переговоры с Гвардиолой. Они длились одну минуту
Футбол | 20 июля 2026, 22:09 0
Италия провела переговоры с Гвардиолой. Они длились одну минуту
Италия провела переговоры с Гвардиолой. Они длились одну минуту

Пеп Гвардиола не принял предложение Федерации футбола Италии

Жеребьевка 3-го раунда. Динамо узнало соперника в Q3 Лиги Европы
Футбол | 20.07.2026, 14:23
Жеребьевка 3-го раунда. Динамо узнало соперника в Q3 Лиги Европы
Жеребьевка 3-го раунда. Динамо узнало соперника в Q3 Лиги Европы
Сборная Аргентины определилась с будущим Скалони после поражения на ЧМ-2026
Футбол | 21.07.2026, 11:31
Сборная Аргентины определилась с будущим Скалони после поражения на ЧМ-2026
Сборная Аргентины определилась с будущим Скалони после поражения на ЧМ-2026
Эдди ХИРН: «Джошуа в лагере Усика превратился в животное»
Бокс | 21.07.2026, 07:05
Эдди ХИРН: «Джошуа в лагере Усика превратился в животное»
Эдди ХИРН: «Джошуа в лагере Усика превратился в животное»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игорь СУРКИС: «Он изменил свое мнение и готов играть за Динамо»
Игорь СУРКИС: «Он изменил свое мнение и готов играть за Динамо»
20.07.2026, 08:58 1
Футбол
Аргентина вынесла решение о возвращении россии к футболу
Аргентина вынесла решение о возвращении россии к футболу
21.07.2026, 07:57 22
Футбол
Промоутер объявил имя соперника Усика для финального боя
Промоутер объявил имя соперника Усика для финального боя
20.07.2026, 09:41 2
Бокс
В Раде отреагировали на неожиданное решение Владимира Кличко
В Раде отреагировали на неожиданное решение Владимира Кличко
20.07.2026, 08:39 4
Бокс
Обновлен рейтинг ФИФА после ЧМ-2026. Изменилось место Украины
Обновлен рейтинг ФИФА после ЧМ-2026. Изменилось место Украины
21.07.2026, 06:58 3
Футбол
Сетка 1/4 финала Лиги наций по волейболу. С кем сыграет Украина?
Сетка 1/4 финала Лиги наций по волейболу. С кем сыграет Украина?
20.07.2026, 11:30 12
Волейбол
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
20.07.2026, 04:12
Бокс
Взяли титул в экстра-таймах. Сборная Испании выиграла чемпионат мира
Взяли титул в экстра-таймах. Сборная Испании выиграла чемпионат мира
20.07.2026, 01:03 163
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем