Романо назвал футболиста из чемпионата Италии, который усилит Шахтер

Донецкий «Шахтер» продолжает активную работу на трансферном рынке в поисках усиления перед стартом в чемпионате Украины и Лиге чемпионов.

Украинский клуб ведет продвинутые переговоры о переходе уругвайского защитника Алана Маттурро – об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт 21-летнего футболиста принадлежит итальянскому «Дженоа», стороны обсуждают аренду с возможностью выкупа. «Горняки» работают над достижением амбициозных целей, чтобы успешно сыграть в еврокубках.

Защитник начинал свою карьеру в составе уругвайского «Дефенсора», играл на правах аренды за испанский «Леванте». В футболке итальянского клуба провел 24 матча.

В активе Маттурро – 11 игр за сборную Уругвая U-21 и один забитый гол. Трансферная стоимость футболиста составляет четыре миллиона евро, а его контракт истекает в июне 2028-го.