Романо назвал футболиста из чемпионата Италии, который усилит Шахтер
Донецкий клуб ведет переговоры с «Дженоа» о переходе 21-летнего Алана Маттурро
Донецкий «Шахтер» продолжает активную работу на трансферном рынке в поисках усиления перед стартом в чемпионате Украины и Лиге чемпионов.
Украинский клуб ведет продвинутые переговоры о переходе уругвайского защитника Алана Маттурро – об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Контракт 21-летнего футболиста принадлежит итальянскому «Дженоа», стороны обсуждают аренду с возможностью выкупа. «Горняки» работают над достижением амбициозных целей, чтобы успешно сыграть в еврокубках.
Защитник начинал свою карьеру в составе уругвайского «Дефенсора», играл на правах аренды за испанский «Леванте». В футболке итальянского клуба провел 24 матча.
В активе Маттурро – 11 игр за сборную Уругвая U-21 и один забитый гол. Трансферная стоимость футболиста составляет четыре миллиона евро, а его контракт истекает в июне 2028-го.
🚨🟠⚫️ EXCL: Shakhtar Donetsk are in advanced talks to sign Alan Matturro as new centre back from Genoa.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2026
Initial loan with buy option clause, talks underway. pic.twitter.com/0W1h8FjHEk
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский голкипер поздравил испанцев
Пеп Гвардиола не принял предложение Федерации футбола Италии