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Италия
04 августа 2026, 13:47 | Обновлено 04 августа 2026, 14:15
123
0

ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина взяла в аренду защитника Ювентуса

Жоау Мариу сменил команду в Италии

04 августа 2026, 13:47 | Обновлено 04 августа 2026, 14:15
123
0
ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина взяла в аренду защитника Ювентуса
ФК Фиорентина. Жоау Мариу
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Португальский защитник Жоау Мариу официально сменил «Ювентус» на «Фиорентину».

Игрок перешел за 1,8 миллионов евро на правах аренды, которая рассчитана на один сезон. В соглашении также прописана опция выкупа контракта Жоау.

Мариу переехал в Италию в 2025 году после этапа в «Порту». Туринцы тогда заплатили за футболиста 12 миллионов евро.

Закрепиться в основе «зебр» Жоау не удалось, поэтому вторую половину сезона 2025/26 он провел в аренде в «Болонье».

На счету Мариу 13 матчей за «Ювентус» (один ассист) и 15 матчей за «Болонью» (два гола).

Кроме того, защитник уже имеет в активе три матча за сборную Португалии.

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Ювентус Фиорентина трансферы Жоау Мариу трансферы Серии A аренда игрока
Андрей Витренко Источник: ФК Фиорентина
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