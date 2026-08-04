ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина взяла в аренду защитника Ювентуса

Португальский защитник Жоау Мариу официально сменил «Ювентус» на «Фиорентину».

Игрок перешел за 1,8 миллионов евро на правах аренды, которая рассчитана на один сезон. В соглашении также прописана опция выкупа контракта Жоау.

Мариу переехал в Италию в 2025 году после этапа в «Порту». Туринцы тогда заплатили за футболиста 12 миллионов евро.

Закрепиться в основе «зебр» Жоау не удалось, поэтому вторую половину сезона 2025/26 он провел в аренде в «Болонье».

На счету Мариу 13 матчей за «Ювентус» (один ассист) и 15 матчей за «Болонью» (два гола).

Кроме того, защитник уже имеет в активе три матча за сборную Португалии.