Чемпион мира среди молодежи продолжит карьеру в Первой лиге

Как стало известно Sport.ua, центральный защитник Игорь Снурницын близок к переходу в тернопольскую «Ниву», которую летом возглавил бывший тренер «Руха» Иван Федик.

26-летний воспитанник донецкого футбола, который в 2019 году вместе с молодежной сборной Украины стал чемпионом мира U-20, позже провел 13 матчей в еврокубках в составе «Зари», а последние два года защищал цвета «Металлиста 1925» (ныне — «Харькова»).

Правда, в прошлом сезоне Снурницын сыграл за харьковчан лишь два матча в Кубке Украины, а в чемпионате ни разу так и не вышел на поле. По истечении контракта с клубом УПЛ 30 июня защитник стал свободным агентом.

Ранее Игорь Снурницын также играл за «Олимпик», в составе которого дебютировал в Премьер-лиге в 18-летнем возрасте. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 300 тысяч евро.

Тернопольская «Нива» начала новый сезон Первой лиги с двух выездных ничьих – с «Александрией» (1:1) и «Полтавой» (1:1). В третьем туре желто-зеленые снова сыграют на выезде: 7 августа соперником «Нивы» станет ЮКСА.

Ранее спонсор тернопольской «Нивы» Роман Михайлив прокомментировал назначение Ивана Федика на должность главного тренера команды.