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Украина. Первая лига
04 августа 2026, 10:22 | Обновлено 04 августа 2026, 10:23
627
0

Чемпион мира среди молодежи продолжит карьеру в Первой лиге

После ухода из «Харькова» защитник нашел новую команду

04 августа 2026, 10:22 | Обновлено 04 августа 2026, 10:23
627
0
Чемпион мира среди молодежи продолжит карьеру в Первой лиге
ФК Металлист 1925. Игорь Снурницын
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Как стало известно Sport.ua, центральный защитник Игорь Снурницын близок к переходу в тернопольскую «Ниву», которую летом возглавил бывший тренер «Руха» Иван Федик.

26-летний воспитанник донецкого футбола, который в 2019 году вместе с молодежной сборной Украины стал чемпионом мира U-20, позже провел 13 матчей в еврокубках в составе «Зари», а последние два года защищал цвета «Металлиста 1925» (ныне — «Харькова»).

Правда, в прошлом сезоне Снурницын сыграл за харьковчан лишь два матча в Кубке Украины, а в чемпионате ни разу так и не вышел на поле. По истечении контракта с клубом УПЛ 30 июня защитник стал свободным агентом.

Ранее Игорь Снурницын также играл за «Олимпик», в составе которого дебютировал в Премьер-лиге в 18-летнем возрасте. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 300 тысяч евро.

Тернопольская «Нива» начала новый сезон Первой лиги с двух выездных ничьих – с «Александрией» (1:1) и «Полтавой» (1:1). В третьем туре желто-зеленые снова сыграют на выезде: 7 августа соперником «Нивы» станет ЮКСА.

Ранее спонсор тернопольской «Нивы» Роман Михайлив прокомментировал назначение Ивана Федика на должность главного тренера команды.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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