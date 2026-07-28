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Украина. Первая лига
28 июля 2026, 22:47 | Обновлено 28 июля 2026, 22:48
163
0

«Современный футбол». В Ниве прокомментировали назначение Федыка

Роман Михайлив объяснил выбор клуба

28 июля 2026, 22:47 | Обновлено 28 июля 2026, 22:48
163
0
«Современный футбол». В Ниве прокомментировали назначение Федыка
Иван Федык
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Спонсор тернопольской «Нивы» Роман Михайлив прокомментировал назначение украинского специалиста Ивана Федыка на должность главного тренера команды:

«Было несколько ключевых факторов. Прежде всего, Иван Федык — современный молодой тренер с прогрессивным видением футбола. Во-вторых, он умеет работать с молодыми футболистами, что доказал во время работы во львовском «Рухе», где фактически создал конкурентоспособную команду из молодых игроков.

Еще один важный аргумент — его умение достигать поставленных целей. Именно под руководством Ивана Федыка «Рух» завоевал путевку в Украинскую Премьер-лигу. Кроме того, в прошлом сезоне львовская команда под его руководством демонстрировала интересный и современный футбол. Именно поэтому мы остановили свой выбор на его кандидатуре».

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Иван Федык Роман Михайлив назначение тренера Нива Тернополь Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Трибуна
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