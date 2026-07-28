«Современный футбол». В Ниве прокомментировали назначение Федыка
Роман Михайлив объяснил выбор клуба
Спонсор тернопольской «Нивы» Роман Михайлив прокомментировал назначение украинского специалиста Ивана Федыка на должность главного тренера команды:
«Было несколько ключевых факторов. Прежде всего, Иван Федык — современный молодой тренер с прогрессивным видением футбола. Во-вторых, он умеет работать с молодыми футболистами, что доказал во время работы во львовском «Рухе», где фактически создал конкурентоспособную команду из молодых игроков.
Еще один важный аргумент — его умение достигать поставленных целей. Именно под руководством Ивана Федыка «Рух» завоевал путевку в Украинскую Премьер-лигу. Кроме того, в прошлом сезоне львовская команда под его руководством демонстрировала интересный и современный футбол. Именно поэтому мы остановили свой выбор на его кандидатуре».
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