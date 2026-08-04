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Лига конференций
04 августа 2026, 09:57 | Обновлено 04 августа 2026, 10:21
629
0

Экс-игрок Азербайджана оценил уровень киевского Динамо: «Задают тон»

Видади Рзаев верит в «Карабаха»

04 августа 2026, 09:57 | Обновлено 04 августа 2026, 10:21
629
0
Экс-игрок Азербайджана оценил уровень киевского Динамо: «Задают тон»
ФК Динамо Киев
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Бывший футболист сборной Азербайджана Видади Рзаев оценил киевское «Динамо» перед дуэлью с «Карабахом» в 3-м раунде квалификации Лига конференций 2026/27.

Рзаев не осмелился дать четкий ответ касательно исхода противостояния, однако Рзаев верит в силу клуба из Азербайджана.

– Впереди агдамцев ждет «Динамо» Киев, которое уже не то, что прежде. Пройдут ли они киевлян?

– Не знаю, насчет однозначного «пройдем». Но они выступают в сильном чемпионате, где есть такой клуб, как «Шахтер», и другие сильные коллективы.

– Считаете, что «Карабах» спустя 12 лет рискует остаться без еврокубковой осени?

Я так понял, сегодня в киевском клубе тон задают местные игроки. Сегодня мне не так хорошо известен «Динамо». Но «Карабах» может пройти любого.

Первый матч между командами состоится 6 августа на стадионе в Люблине (Польша). Начнется игра в 20:00.

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Динамо Киев Карабах Лига конференций Динамо - Карабах Карабах - Динамо
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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