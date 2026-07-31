Динамо против Карабаха. Известно, кто обслужит матчи киевлян
Крог и Аттвелл будут работать на матчах киевлян
6 августа состоится первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором Динамо будет принимать азербайджанский Карабах.
УЕФА признал на матч судейскую бригаду из Дании во главе с Мартеном Крогом.
Арбитр в поле – Мартен Крог
Ассистенты – Стеффен Брамсен, Виктор Скитте
4-й арбитр – Якоб Карлсен
Арбитр VAR – Якоб Кехлет
Ассистент арбитра VAR – Йенс Мое
13 августа пройдет ответный матч. Бело-синие отправятся в Баку, где на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова будут противостоять Карабаху.
Комитет арбитров УЕФА назначил на этот поединок судейскую бригаду из Англии во главе со Стюартом Аттвеллом.
43-летний арбитр имеет большой опыт работы на матчах Английской Премьер-Лиги, дебютировав в элитном дивизионе в сезоне 2008/2009. Получил статус арбитра ФИФА в 2009 году.
Ассистенты – Иан Гуссин, Ник Гринхал
Четвертый арбитр – Льюис Смит
Арбитр VAR – Питер Бэнкс
Ассистент арбитра VAR – Джеймс Белл
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