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Лига конференций
31 июля 2026, 15:33 | Обновлено 31 июля 2026, 15:35
404
0

Динамо против Карабаха. Известно, кто обслужит матчи киевлян

Крог и Аттвелл будут работать на матчах киевлян

31 июля 2026, 15:33 | Обновлено 31 июля 2026, 15:35
404
0
Динамо против Карабаха. Известно, кто обслужит матчи киевлян
bold.dk. Мартен Крог
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6 августа состоится первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором Динамо будет принимать азербайджанский Карабах.

УЕФА признал на матч судейскую бригаду из Дании во главе с Мартеном Крогом.

Арбитр в поле – Мартен Крог

Ассистенты – Стеффен Брамсен, Виктор Скитте

4-й арбитр – Якоб Карлсен

Арбитр VAR – Якоб Кехлет

Ассистент арбитра VAR – Йенс Мое

13 августа пройдет ответный матч. Бело-синие отправятся в Баку, где на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова будут противостоять Карабаху.

Комитет арбитров УЕФА назначил на этот поединок судейскую бригаду из Англии во главе со Стюартом Аттвеллом.

43-летний арбитр имеет большой опыт работы на матчах Английской Премьер-Лиги, дебютировав в элитном дивизионе в сезоне 2008/2009. Получил статус арбитра ФИФА в 2009 году.

Ассистенты – Иан Гуссин, Ник Гринхал

Четвертый арбитр – Льюис Смит

Арбитр VAR – Питер Бэнкс

Ассистент арбитра VAR – Джеймс Белл

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Динамо Киев Динамо - Карабах Карабах - Динамо Карабах Лига конференций
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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