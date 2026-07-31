Динамо против Карабаха. Известно, кто обслужит матчи киевлян

6 августа состоится первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором Динамо будет принимать азербайджанский Карабах.

УЕФА признал на матч судейскую бригаду из Дании во главе с Мартеном Крогом.

Арбитр в поле – Мартен Крог

Ассистенты – Стеффен Брамсен, Виктор Скитте

4-й арбитр – Якоб Карлсен

Арбитр VAR – Якоб Кехлет

Ассистент арбитра VAR – Йенс Мое

13 августа пройдет ответный матч. Бело-синие отправятся в Баку, где на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова будут противостоять Карабаху.

Комитет арбитров УЕФА назначил на этот поединок судейскую бригаду из Англии во главе со Стюартом Аттвеллом.

43-летний арбитр имеет большой опыт работы на матчах Английской Премьер-Лиги, дебютировав в элитном дивизионе в сезоне 2008/2009. Получил статус арбитра ФИФА в 2009 году.

Ассистенты – Иан Гуссин, Ник Гринхал

Четвертый арбитр – Льюис Смит

Арбитр VAR – Питер Бэнкс

Ассистент арбитра VAR – Джеймс Белл