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Лига конференций
04 августа 2026, 11:31 | Обновлено 04 августа 2026, 11:32
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Динамо не фаворит. Экс-вратарь УПЛ объяснил слабую игру киевлян в Европе

Дмитрий Безотосный указал на фактор войны в Украине

04 августа 2026, 11:31 | Обновлено 04 августа 2026, 11:32
1040
2 Comments
Динамо не фаворит. Экс-вратарь УПЛ объяснил слабую игру киевлян в Европе
ФК Динамо Киев
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Бывший вратарь одесского «Черноморца» и запорожского «Металлурга» Дмитрий Безотосный в преддверии матчей между «Динамо» и «Карабахом» высказался о предстоящем противостоянии команд в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций.

Безотосному любопытно посмотреть, как молодой состав киевлян проявит себя на фоне опытных игроков «Карабаха». Однако он намекнул, что «Динамо» находится не в лучшей форме из-за ситуации в стране.

– Впереди нас ждет противостояние азербайджанского и украинского клубов – «Карабаха» и киевского «Динамо». Что думаете?

– «Карабах» и «Динамо» – бренды своих стран. Эти матчи обязательно нужно посмотреть. Интересно будет увидеть молодых игроков киевского клуба на фоне опытного «Карабаха».

– Так много там молодых?

– Команду возглавил тренер, который работал с молодежной командой. Там немало молодых ребят. Легионеров в команде мало, но есть также опытные футболисты, как Андрей Ярмоленко и Николай Шапаренко.

– В Украине как-то тревожно комментируют предстоящие матчи.

– Поэтому я и говорю, что было бы интересно увидеть молодую команду на фоне такого опытного соперника, как «Карабах», который столь хорошо проявил себя в Лиге чемпионов.

– Значит, агдамцы фавориты?

– Мое мнение заключается именно в этом. Из-за войны с россией футбол у нас сейчас, мягко говоря, не на подъеме. Плюс домашние матчи наши клубы проводят на нейтральном поле. Причем на матчи в Польше команда даже на самолете не может полететь, приходится пользоваться поездом, автобусом.

– В Польше будет много зрителей?

– Смотря какая игра. В Польше есть большая диаспора, образовавшаяся из-за войны. По 3-5 тысячи зрителей собираются. Команде полегче так играть при родных болельщиках.

Первый матч между клубами пройдет 6 августа в Польше. Вторая встреча состоится 13 августа в Азербайджане.

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Динамо Киев Карабах Лига конференций Динамо - Карабах Карабах - Динамо Дмитрий Безотосный
Андрей Витренко Источник: Azerisport.com
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Комментарии 2
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В Динамо склад який грає вже 2 рік підряд, вони повинні просто розривати всіх,   але там недобіг ,там прибрав ногу, там не забив з 2 метрів
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пичалька. приходится ездить поездом. 
в армию бездельников
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