Динамо не фаворит. Экс-вратарь УПЛ объяснил слабую игру киевлян в Европе

Бывший вратарь одесского «Черноморца» и запорожского «Металлурга» Дмитрий Безотосный в преддверии матчей между «Динамо» и «Карабахом» высказался о предстоящем противостоянии команд в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций.

Безотосному любопытно посмотреть, как молодой состав киевлян проявит себя на фоне опытных игроков «Карабаха». Однако он намекнул, что «Динамо» находится не в лучшей форме из-за ситуации в стране.

– Впереди нас ждет противостояние азербайджанского и украинского клубов – «Карабаха» и киевского «Динамо». Что думаете?

– «Карабах» и «Динамо» – бренды своих стран. Эти матчи обязательно нужно посмотреть. Интересно будет увидеть молодых игроков киевского клуба на фоне опытного «Карабаха».

– Так много там молодых?

– Команду возглавил тренер, который работал с молодежной командой. Там немало молодых ребят. Легионеров в команде мало, но есть также опытные футболисты, как Андрей Ярмоленко и Николай Шапаренко.

– В Украине как-то тревожно комментируют предстоящие матчи.

– Поэтому я и говорю, что было бы интересно увидеть молодую команду на фоне такого опытного соперника, как «Карабах», который столь хорошо проявил себя в Лиге чемпионов.

– Значит, агдамцы фавориты?

– Мое мнение заключается именно в этом. Из-за войны с россией футбол у нас сейчас, мягко говоря, не на подъеме. Плюс домашние матчи наши клубы проводят на нейтральном поле. Причем на матчи в Польше команда даже на самолете не может полететь, приходится пользоваться поездом, автобусом.

– В Польше будет много зрителей?

– Смотря какая игра. В Польше есть большая диаспора, образовавшаяся из-за войны. По 3-5 тысячи зрителей собираются. Команде полегче так играть при родных болельщиках.

Первый матч между клубами пройдет 6 августа в Польше. Вторая встреча состоится 13 августа в Азербайджане.