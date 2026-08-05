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  4. Раскрыто, как Мудрик избежал дисквалификации: решающим стал один факт
Англия
05 августа 2026, 08:32 |
1038
0

Раскрыто, как Мудрик избежал дисквалификации: решающим стал один факт

Украинский вингер вернулся в футбол

05 августа 2026, 08:32 |
1038
0
Раскрыто, как Мудрик избежал дисквалификации: решающим стал один факт
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик официально получил разрешение возобновить профессиональную карьеру после завершения антидопингового дела, которое длилось несколько месяцев.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, решающую роль в положительном для футболиста решении сыграли не только юристы, но и изменения в технических документах Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Отмечается, что концентрация мельдония, ранее обнаруженная в допинг-пробе Мудрика, больше не считается нарушением согласно действующим техническим нормам. Именно этот аргумент стал одним из ключевых при рассмотрении дела.

Кроме того, сторона футболиста привлекла британскую юридическую компанию Mike Morgan Sports Law. Защита представила обширный пакет доказательств, среди которых были результаты полиграфа и медицинские заключения, которые, по их мнению, подтверждали непреднамеренное попадание запрещенного вещества в организм во время пребывания Мудрика в расположении сборной Украины осенью.

Сообщается, что Футбольная ассоциация Англии (FA) согласилась на мировое соглашение, чтобы избежать судебного разбирательства. В итоге дисквалификацию украинца признали уже состоявшейся.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси дисквалификация допинг
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
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