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  4. Битва кошельков. Кто из клубов Ла Лиги потратил больше всех летом?
Испания
04 августа 2026, 08:27 |
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Битва кошельков. Кто из клубов Ла Лиги потратил больше всех летом?

Вспомним, кого уже приобрели в этом сезоне «Барселона», «Реал» и «Атлетико»

04 августа 2026, 08:27 |
70
0
Битва кошельков. Кто из клубов Ла Лиги потратил больше всех летом?
Getty Images/Global Images Ukraine
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Летнее трансферное окно сезона 2026/27 в самом разгаре. Интересным является заочное соперничество грандов испанской Ла Лиги по суммарным тратам на новых футболистов.

По состоянию на утро 4 августа «Барселона» уже приобрела новых игроков на 110.5 млн евро, «Атлетико» – на 102 млн евро, «Реал» – на 100 млн евро.

Клубы Ла Лиги с наибольшими тратами в летнее трансферное окно 2026/27:

  • 110.5 млн евро – «Барселона»
  • 102 млн евро – «Атлетико»
  • 100 млн евро – «Реал»

Вспомним, какие футболисты составили эти суммы:

  • «Барселона»: Энтони Гордон (80 млн евро), Карим Адейеми (22 млн евро), Джесси Бисиву (8.5 млн евро)
  • «Атлетико»: Мортен Юльманн (40 млн евро), Ли Кан Ин (40 млн евро), Алехандро Гримальдо (22 млн евро)
  • «Реал»: Марк Кукурелья (55 млн евро), Эспи (25 млн евро), Дензел Дюмфрис (20 млн евро)
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Андрей Витренко Источник: Instagram
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