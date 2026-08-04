Битва кошельков. Кто из клубов Ла Лиги потратил больше всех летом?

Летнее трансферное окно сезона 2026/27 в самом разгаре. Интересным является заочное соперничество грандов испанской Ла Лиги по суммарным тратам на новых футболистов.

По состоянию на утро 4 августа «Барселона» уже приобрела новых игроков на 110.5 млн евро, «Атлетико» – на 102 млн евро, «Реал» – на 100 млн евро.

Клубы Ла Лиги с наибольшими тратами в летнее трансферное окно 2026/27:

110.5 млн евро – «Барселона»

102 млн евро – «Атлетико»

100 млн евро – «Реал»

Вспомним, какие футболисты составили эти суммы: