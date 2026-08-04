Испания04 августа 2026, 08:27 |
70
0
Битва кошельков. Кто из клубов Ла Лиги потратил больше всех летом?
Вспомним, кого уже приобрели в этом сезоне «Барселона», «Реал» и «Атлетико»
04 августа 2026, 08:27 |
70
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Летнее трансферное окно сезона 2026/27 в самом разгаре. Интересным является заочное соперничество грандов испанской Ла Лиги по суммарным тратам на новых футболистов.
По состоянию на утро 4 августа «Барселона» уже приобрела новых игроков на 110.5 млн евро, «Атлетико» – на 102 млн евро, «Реал» – на 100 млн евро.
Клубы Ла Лиги с наибольшими тратами в летнее трансферное окно 2026/27:
- 110.5 млн евро – «Барселона»
- 102 млн евро – «Атлетико»
- 100 млн евро – «Реал»
Вспомним, какие футболисты составили эти суммы:
- «Барселона»: Энтони Гордон (80 млн евро), Карим Адейеми (22 млн евро), Джесси Бисиву (8.5 млн евро)
- «Атлетико»: Мортен Юльманн (40 млн евро), Ли Кан Ин (40 млн евро), Алехандро Гримальдо (22 млн евро)
- «Реал»: Марк Кукурелья (55 млн евро), Эспи (25 млн евро), Дензел Дюмфрис (20 млн евро)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 августа 2026, 07:32 7
Футболист настроен завоевать место в составе «Челси»
Футбол | 03 августа 2026, 15:23 61
В швейцарском Ньоне состоялась очередная жеребьевка еврокубков
Футбол | 04.08.2026, 06:23
Футбол | 04.08.2026, 00:02
Бокс | 04.08.2026, 03:44
Комментарии 0
Популярные новости
02.08.2026, 08:32 5
03.08.2026, 11:11 1
02.08.2026, 08:44 5
02.08.2026, 17:35 5
03.08.2026, 11:54 1
03.08.2026, 01:23 3
03.08.2026, 02:02 4
02.08.2026, 09:44 12