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Лига конференций
04 августа 2026, 08:44 | Обновлено 04 августа 2026, 09:32
1028
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Карабах понес ощутимую потерю перед матчами с Динамо

Нападающий Закария Саво пополнил лазарет

04 августа 2026, 08:44 | Обновлено 04 августа 2026, 09:32
1028
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Карабах понес ощутимую потерю перед матчами с Динамо
ФК Карабах. Закария Саво
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Новичок «Карабаха» гамбиец Закария Саво не примет участие в матчах против «Динамо» в 3-м раунде квалификации Лиги конференций 2026/27.

26-летний форвард получил повреждение в матче отбора Лиги Европы против ЦСКА София, который завершился поражением «Карабаха» в серии пенальти (0:0, 4:5 по пен).

Клубные врачи диагностировали у Закарии частичный разрыв мышцы правого бедра. Нападающего ожидают около 8 недель реабилитации.

Саво перебрался в «Карабах» из шведского «Юргордена». На счету форварда уже 4 матча, 3 гола и 2 ассиста.

Матчи «Карабаха» и «Динамо» в квалификации пройдут 6 и 13 августа.

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Андрей Витренко Источник
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Не він один в тому  матчі в Софії травмувався
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