Карабах понес ощутимую потерю перед матчами с Динамо

Новичок «Карабаха» гамбиец Закария Саво не примет участие в матчах против «Динамо» в 3-м раунде квалификации Лиги конференций 2026/27.

26-летний форвард получил повреждение в матче отбора Лиги Европы против ЦСКА София, который завершился поражением «Карабаха» в серии пенальти (0:0, 4:5 по пен).

Клубные врачи диагностировали у Закарии частичный разрыв мышцы правого бедра. Нападающего ожидают около 8 недель реабилитации.

Саво перебрался в «Карабах» из шведского «Юргордена». На счету форварда уже 4 матча, 3 гола и 2 ассиста.

Матчи «Карабаха» и «Динамо» в квалификации пройдут 6 и 13 августа.