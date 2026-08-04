Шахтер после двухлетнего перерыва вновь стартовал с разгрома
Горняки 13-й раз в истории одержали крупную победу в первом матче сезона
После двухлетнего перерыва «Шахтер» в рекордный 13-й раз стартовал в чемпионате с крупной победы. 8 разгромов горняки нанесли соперникам на своем поле и 5 – в гостях. 4 крупные виктории оранжево-черные отпраздновали с Мирчей Луческу, по 2 – с Валерием Яремченко, Виктором Прокопенко и Паулу Фонсекой, по 1-й – с Берндом Шустером, Марино Пушичем и Ардой Тураном.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
13 крупных побед Шахтера на старте сезона
|
Сезон
|
Тренер Шахтера
|
Соперник
|
Счет
|
1993/94
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
Металлург З (г)
|
3:0
|
1997/98
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
Металлург М (г)
|
5:0
|
2000/01
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
Металлург Д (д)
|
3:0
|
2001/02
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
Закарпатье (д)
|
5:1
|
2003/04
|
Бернд ШУСТЕР
|
Металлург З (г)
|
3:0
|
2005/06
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Кривбасс (д)
|
5:0
|
2009/10
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Кривбасс (д)
|
3:0
|
2011/12
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Оболонь (д)
|
4:0
|
2012/13
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Арсенал (д)
|
6:0
|
2016/17
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Звезда (д)
|
4:1
|
2017/18
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Ворскла (г)
|
3:0
|
2024/25
|
Марино ПУШИЧ
|
Ворскла (г)
|
5:0
|
2026/27
|
Арда ТУРАН
|
Кудровка (д)
|
5:1
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