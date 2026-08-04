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  4. Шахтер после двухлетнего перерыва вновь стартовал с разгрома
Украина. Премьер лига
04 августа 2026, 06:20 |
173
0

Шахтер после двухлетнего перерыва вновь стартовал с разгрома

Горняки 13-й раз в истории одержали крупную победу в первом матче сезона

04 августа 2026, 06:20 |
173
0
Шахтер после двухлетнего перерыва вновь стартовал с разгрома
ФК Шахтер
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После двухлетнего перерыва «Шахтер» в рекордный 13-й раз стартовал в чемпионате с крупной победы. 8 разгромов горняки нанесли соперникам на своем поле и 5 – в гостях. 4 крупные виктории оранжево-черные отпраздновали с Мирчей Луческу, по 2 – с Валерием Яремченко, Виктором Прокопенко и Паулу Фонсекой, по 1-й – с Берндом Шустером, Марино Пушичем и Ардой Тураном.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

13 крупных побед Шахтера на старте сезона

Сезон

Тренер Шахтера

Соперник

Счет

1993/94

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

Металлург З (г)

3:0

1997/98

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

Металлург М (г)

5:0

2000/01

Виктор ПРОКОПЕНКО

Металлург Д (д)

3:0

2001/02

Виктор ПРОКОПЕНКО

Закарпатье (д)

5:1

2003/04

Бернд ШУСТЕР

Металлург З (г)

3:0

2005/06

Мирча ЛУЧЕСКУ

Кривбасс (д)

5:0

2009/10

Мирча ЛУЧЕСКУ

Кривбасс (д)

3:0

2011/12

Мирча ЛУЧЕСКУ

Оболонь (д)

4:0

2012/13

Мирча ЛУЧЕСКУ

Арсенал (д)

6:0

2016/17

Паулу ФОНСЕКА

Звезда (д)

4:1

2017/18

Паулу ФОНСЕКА

Ворскла (г)

3:0

2024/25

Марино ПУШИЧ

Ворскла (г)

5:0

2026/27

Арда ТУРАН

Кудровка (д)

5:1
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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