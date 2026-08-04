Шахтер после двухлетнего перерыва вновь стартовал с разгрома

После двухлетнего перерыва «Шахтер» в рекордный 13-й раз стартовал в чемпионате с крупной победы. 8 разгромов горняки нанесли соперникам на своем поле и 5 – в гостях. 4 крупные виктории оранжево-черные отпраздновали с Мирчей Луческу, по 2 – с Валерием Яремченко, Виктором Прокопенко и Паулу Фонсекой, по 1-й – с Берндом Шустером, Марино Пушичем и Ардой Тураном.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

13 крупных побед Шахтера на старте сезона