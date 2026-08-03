Неймар после Чемпионата мира вылетел еще с одного турнира

Неймар после завершения чемпионата мира отправился в Бразилию на покерный турнир BSOP Winter, где не сумел попасть в число призеров.

Решающую роль сыграл колумбийский профессионал Себастьян Фонсека, который выбил бразильца из турнира. По правилам соревнований денежные выплаты получили только 27 лучших участников, при этом минимальный приз составил 45 тыс. бразильских реалов (8 тыс. долларов), а победитель получил 1 млн реалов (180 тыс. долларов).

Покер остается одним из главных увлечений Неймара, который регулярно выступает на официальных турнирах в свободное от футбола время. Его соперник, Себастьян Фонсека, считается одним из сильнейших игроков Латинской Америки.