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Бразилия
01 августа 2026, 12:24 |
39
0

Бразильские клубы раскритиковали инициативу по запрету рекламы ставок

Футбольные организации считают, что новые ограничения нанесут ущерб спорту

01 августа 2026, 12:24 |
39
0
Бразильские клубы раскритиковали инициативу по запрету рекламы ставок
Getty Images/Global Images Ukraine
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Футбольная федерация Сан-Паулу (FPF) и ведущие клубы города выступили против двух законопроектов, которые предусматривают ограничения на рекламу букмекерских компаний в физических и цифровых пространствах Сан-Паулу. Письмо с критикой инициатив подписали «Сан-Паулу», «Палмейрас», «Коринтианс», «Португеза», «Ювентус» и «Насьональ».

По оценке FPF, новые правила могут нанести спортивной индустрии ущерб свыше 1 млрд бразильских реалов (196 млн долларов) из-за пересмотра и расторжения действующих спонсорских контрактов. В федерации также считают, что ограничения поставят местные клубы в менее выгодное положение по сравнению с командами из других регионов страны.

Клубы предупреждают, что запрет может осложнить проведение матчей национальных и международных турниров, поскольку командам с букмекерскими спонсорами придется менять форму во время игр в Сан-Паулу. Кроме того, это может снизить привлекательность города для проведения крупных соревнований, включая турниры ФИФА, КОНМЕБОЛ, чемпионат мира среди женщин 2027 года, этап Формулы-1 и матчи НФЛ.

FPF призвала власти начать консультации с представителями футбольной отрасли и предложила разрешить рекламу букмекерских компаний на профессиональных стадионах и тренировочных базах. Федерация также настаивает на сохранении действующих спонсорских контрактов, заключенных до возможного вступления закона в силу.

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азарт букмекеры Сан-Паулу Палмейрас Португеза Коринтианс
Александр Гринник Источник
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