Клуб АПЛ объявил о сотрудничестве с букмекерским брендом
BOYLE Sports станет официальным партнером Лидс в Великобритании и Ирландии
Английский «Лидс» объявил о многолетнем партнерстве с букмекерской компанией BOYLE Sports, которая станет официальным партнером клуба по ставкам в Великобритании и Ирландии.
В рамках соглашения бренд будет представлен на стадионе «Элланд Роуд», включая светодиодную рекламу во время матчей и постоянные вывески на Западной трибуне имени Джона Чарльза. Кроме того, партнерство предусматривает проведение конкурсов, создание эксклюзивного контента и других активностей для болельщиков.
В клубе и компании отметили, что рассчитывают создать для болельщиков новые возможности взаимодействия с командой и реализовать совместные проекты на протяжении сезона Премьер-лиги-2026/27.
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