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Англия
31 июля 2026, 23:22 |
174
0

Клуб АПЛ объявил о сотрудничестве с букмекерским брендом

BOYLE Sports станет официальным партнером Лидс в Великобритании и Ирландии

31 июля 2026, 23:22 |
174
0
Клуб АПЛ объявил о сотрудничестве с букмекерским брендом
Getty Images/Global Images Ukraine
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Английский «Лидс» объявил о многолетнем партнерстве с букмекерской компанией BOYLE Sports, которая станет официальным партнером клуба по ставкам в Великобритании и Ирландии.

В рамках соглашения бренд будет представлен на стадионе «Элланд Роуд», включая светодиодную рекламу во время матчей и постоянные вывески на Западной трибуне имени Джона Чарльза. Кроме того, партнерство предусматривает проведение конкурсов, создание эксклюзивного контента и других активностей для болельщиков.

В клубе и компании отметили, что рассчитывают создать для болельщиков новые возможности взаимодействия с командой и реализовать совместные проекты на протяжении сезона Премьер-лиги-2026/27.

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азарт букмекеры Лидс Английская Премьер-лига
Александр Гринник Источник
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