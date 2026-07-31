Клуб АПЛ объявил о сотрудничестве с букмекерским брендом

Английский «Лидс» объявил о многолетнем партнерстве с букмекерской компанией BOYLE Sports, которая станет официальным партнером клуба по ставкам в Великобритании и Ирландии.

В рамках соглашения бренд будет представлен на стадионе «Элланд Роуд», включая светодиодную рекламу во время матчей и постоянные вывески на Западной трибуне имени Джона Чарльза. Кроме того, партнерство предусматривает проведение конкурсов, создание эксклюзивного контента и других активностей для болельщиков.

В клубе и компании отметили, что рассчитывают создать для болельщиков новые возможности взаимодействия с командой и реализовать совместные проекты на протяжении сезона Премьер-лиги-2026/27.