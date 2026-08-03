Гонсало ГАРСИЯ: «Я очень благодарен и очень рад быть здесь»

Испанский нападающий Гонсало Гарсия прокомментировал свой переход из мадридского «Реала» в лондонский «Фулхэм»:

«Я очень благодарен и очень рад оказаться здесь. Я должен поблагодарить руководство клуба и Арбелоа за доверие, которое они мне оказали, и я с нетерпением жду начала работы».

В сезоне 2025/26 Гонсало Гарсия провел 39 матчей на клубном уровне, забив 8 голов и сделав 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.