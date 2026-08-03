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  4. Гонсало ГАРСИЯ: «Я очень благодарен и очень рад быть здесь»
Англия
03 августа 2026, 23:30 |
135
0

Гонсало ГАРСИЯ: «Я очень благодарен и очень рад быть здесь»

Испанский нападающий прокомментировал свой переход в лондонский «Фулхэм»

03 августа 2026, 23:30 |
135
0
Гонсало ГАРСИЯ: «Я очень благодарен и очень рад быть здесь»
ФК Фулхэм. Гонсало Гарсия
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Испанский нападающий Гонсало Гарсия прокомментировал свой переход из мадридского «Реала» в лондонский «Фулхэм»:

«Я очень благодарен и очень рад оказаться здесь. Я должен поблагодарить руководство клуба и Арбелоа за доверие, которое они мне оказали, и я с нетерпением жду начала работы».

В сезоне 2025/26 Гонсало Гарсия провел 39 матчей на клубном уровне, забив 8 голов и сделав 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

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Фулхэм трансферы Реал Мадрид трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Гонсало Гарсия
Дмитрий Вус Источник: ФК Фулхэм
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