Клуб Серии А аннулирует сезонные абонементы за пропуск 3 матчей

Итальянский клуб «Комо» объявил о введении новых правил в отношении абонементов на матчи. Для борьбы с необоснованным отсутствием некоторых болельщиков их абонементы могут быть аннулированы после трех пропущенных матчей.

«Комо» хочет, чтобы все 13 602 места на стадионе «Джузеппе Синигалья» были заняты. С момента выхода «Комо» в Серию А два года назад, команда под руководством Сеска Фабрегаса вызвала значительный ажиотаж вокруг своего проекта.

И этот ажиотаж будет еще больше в следующем сезоне, поскольку Нико Пас и его товарищи по команде вышли в Лигу чемпионов. Ожидается, что трибуны стадиона на берегу озера Комо будут заполнены до отказа, а продажи билетов на все матчи, особенно на матчи по вторникам и средам, будут процветать.