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  4. Клуб Серии А аннулирует сезонные абонементы за пропуск 3 матчей
Италия
03 августа 2026, 22:57 |
122
0

Клуб Серии А аннулирует сезонные абонементы за пропуск 3 матчей

«Комо» пошел на необычный шаг

03 августа 2026, 22:57 |
122
0
Клуб Серии А аннулирует сезонные абонементы за пропуск 3 матчей
Getty Images/Global Images Ukraine
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Итальянский клуб «Комо» объявил о введении новых правил в отношении абонементов на матчи. Для борьбы с необоснованным отсутствием некоторых болельщиков их абонементы могут быть аннулированы после трех пропущенных матчей.

«Комо» хочет, чтобы все 13 602 места на стадионе «Джузеппе Синигалья» были заняты. С момента выхода «Комо» в Серию А два года назад, команда под руководством Сеска Фабрегаса вызвала значительный ажиотаж вокруг своего проекта.

И этот ажиотаж будет еще больше в следующем сезоне, поскольку Нико Пас и его товарищи по команде вышли в Лигу чемпионов. Ожидается, что трибуны стадиона на берегу озера Комо будут заполнены до отказа, а продажи билетов на все матчи, особенно на матчи по вторникам и средам, будут процветать.

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Комо Серия A чемпионат Италии по футболу Лига чемпионов
Руслан Полищук Источник: RMC Sport
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