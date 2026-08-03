Главный тренер Кудровки после 1:5: «Выглядели достойно»

Главный тренер «Кудровки» Александр Протченко нашел позитив в проигранном «Шахтеру» матче первого тура Премьер-лиги (1:5).

– Какие впечатления? Плохо, что проиграли, но понимали, что играем с сильным соперником. Большую часть времени казалось, что выглядели достойно. Понимали, что нам нужно делать, – прикрывать пространство, искать шансы на контратаках. Удавалось нам несколько раз в позиционных атаках находить ширину даже после того, как мы совершили разворот, совершили подачу, заработали угловой, забили этот гол. К сожалению, нам не удалось удержать счет. Может быть, класс соперника. Но я благодарю ребят. В первую очередь спрашиваю себя, что не так сделали, где мы не смогли им подсказать, а дальше уже будем разбираться и будем лучше в следующих матчах.

– Насколько сложно стартовать именно с таким соперником?

– Конечно, сложно. Участник группового этапа Лиги чемпионов команда с большой историей, но интересно было им противостоять. Я им благодарен за игру, желаю им удачи в Лиге чемпионов.