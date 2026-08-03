Английский клуб готов заплатить 150 миллионов за Винисиуса

Лондонский клуб готов увеличивать свое предложение по Винисиусу в том случае, если вингер даст согласие на переход в состав лондонцев.

Как сообщает El Desmarque, английский клуб, может потратить сумму в размере до 150 миллионов евро за футболиста мадридского клуба.

Также сообщается, что в Лондоне Винисиус может получать около 30 миллионов евро в год.

Соглашение между "Реалом" и бразильским вингером действительно до 30 июня 2027 года.