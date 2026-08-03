Английский клуб готов заплатить 150 миллионов за Винисиуса
Лондонский Арсенал не прекращает попытки заполучить лидера Реала
Лондонский клуб готов увеличивать свое предложение по Винисиусу в том случае, если вингер даст согласие на переход в состав лондонцев.
Как сообщает El Desmarque, английский клуб, может потратить сумму в размере до 150 миллионов евро за футболиста мадридского клуба.
Также сообщается, что в Лондоне Винисиус может получать около 30 миллионов евро в год.
Соглашение между "Реалом" и бразильским вингером действительно до 30 июня 2027 года.
💥⚽ El Arsenal, dispuesto a subir su oferta por Vinicius hasta los 150 millones de euroshttps://t.co/HXAgS8WlTk— ElDesmarque (@eldesmarque) August 3, 2026
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