Леандру АНДРАДЕ: «Я немного удивлен оценкам экспертов»

Вингер Полесья Леандру Андраде удивлен реакцией болельщиков и экспертов на дебют в команде житомирян.

– Ваш дебют произошел в матче с Копенгагеном. Болельщики клуба признали вас лучшим игроком. Ожидали?

– Признаюсь, что это было немного неожиданно. Когда я находился на поле и смотрел на игру моих партнеров, я подумал, что на моем месте мог оказаться каждый из них. Мы играли очень сильную игру в первом матче. Мне приятно, что болельщики приняли меня и оценили мою игру.

Но есть две стороны монеты. С одной стороны – меня сочли лучшим, но с другой – мы не выиграли. Для меня лучше было бы, если бы команда победила, а я, может, не стал бы лучшим. Также в эти дни мы тренировались, тренеры указали на наши ошибки, которые будем исправлять.

– Также о вас одобрительно отзываются и эксперты. Украинцы, можно сказать, уже встретили вас с теплом. Придает ли это уверенности?

– Я немного удивлен, потому что не знал этого. Это тоже приятно. Я хочу быть еще одним игроком команды, который будет помогать одерживать победы. Вообще я не очень слежу за социальными сетями и за тем, что говорят специалисты, но мне приятно.

– А вы сами довольны тем, как проявили себя в дебюте?

– Нет.

– Почему?

– Я играю атакующего вингера и в течение первого матча сделал много подач, но почти не бил по воротам. И я понимаю, что мне нужно это улучшать. Также я хочу выдерживать определенный темп игры более длительное время на поле.