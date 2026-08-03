Несколько игроков Буковины восстановились после травм
В матче 2-го тура УПЛ с «Оболонью» кадровых потерь будет меньше
Как стало известно Sport.ua, в календарном поединке с «Оболонью», который состоится 8 августа, «Буковине» уже смогут помочь Илья Путря и Вячеслав Танковский, которые пропускали матч с ЛНЗ из-за арендных договоренностей.
По имеющейся информации, уже в ближайшие дни вернутся в строй после повреждений Владислав Приймак и Тарас Сакив.
Также завершается период реабилитации у Виталия Дахновского и Богдана Бойчука. Кто-то из них даже сможет попасть в заявку на противостояние с «пивоварами».
Ранее тренер «Буковины» Сергей Шищенко прокомментировал ничью с ЛНЗ.
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