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  4. «Это исторический матч». Тренер Буковины прокомментировал ничью с ЛНЗ
Украина. Премьер лига
03 августа 2026, 18:29 |
227
0

«Это исторический матч». Тренер Буковины прокомментировал ничью с ЛНЗ

Шищенко остался доволен результатом

03 августа 2026, 18:29 |
227
0
«Это исторический матч». Тренер Буковины прокомментировал ничью с ЛНЗ
ФК Буковина. Сергей Шищенко
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Главный тренер «Буковины» Сергей Шищенко поделился своими мыслями о первом матче команды в элитном дивизионе.

В понедельник, 3 августа, черновчане сыграли вничью с ЛНЗ (0:0) в матче первого тура УПЛ.

– Вы вывели «Буковину» в УПЛ, первый матч сыгран. Какие ощущения? Довольны ли вы этим вхождением «Буковины» в УПЛ? Какое послевкусие у вас осталось после этого матча?

– Конечно, я доволен результатом этого матча, потому что мы понимали, с кем играем. Это серебряный призёр чемпионата, команда, которая играет в силовой футбол, длинными передачами. Мы понимали, какое давление будет на нас, на оборону, на всю команду. Это исторический матч, исторический сезон и историческое очко сегодня. Для нас оно очень важно.

– Историческое, первое очко в УПЛ для «Буковины» спустя 32 года. Когда начали игру, игроки часто теряли мяч, но быстро его перехватывали. Это, возможно, нервы, переживания, не успели подстроиться под ЛНЗ? Начали довольно неуверенно.

– 100%. То, что мы планировали на матч в первом тайме, не получалось. Потому что, наверное, был психологический момент. Всё в совокупности. Было очень много потерь мяча. Мы этого не планировали, но у нас были неплохие атаки, хотя их качество было не таким, как хотелось бы.

Во втором тайме, судя по тому, что я видел, а ещё будет анализ, мы дисциплинированно сыграли в обороне. Ведь в первом тайме у ЛНЗ были очень хорошие атаки и опасные моменты. А во втором тайме мы тоже неплохо играли на контратаках, могли забивать. У ЛНЗ тоже были моменты, стопроцентный шанс, но сегодня, наверное, удача была на нашей стороне.

– Вы согласны, что замены сыграли свою роль? Очень хорошо вышли Войтиховский и Груша, особенно Войтиховский, который боролся за мячи, создавал моменты и имел реальный голевой шанс. Возможно, вы что-то сказали в перерыве, ведь действительно были заметны два разных тайма. В первом всё выглядело немного скованно, игроки боялись, но это не так важно. Ведь уже во втором тайме команда разбежалась и показала совсем другой футбол

– 100%. То, что вышли Макс и Виталий Груша, усилило наши атакующие действия, и мы стали чаще выходить из обороны в атаку, качественнее. Поэтому те замены, которые были, в целом однозначно усилили нашу команду.

– Но можно сказать, что дебютом вы довольны?

– Конечно, дебютом доволен, но игрой не совсем. Но всё равно мы понимаем, с кем играли, и это очко очень важно.

В прошлом сезоне «Буковина» выиграла Первую лигу, уступив лишь в одном матче. ЛНЗ финишировал на втором месте в УПЛ.

Следующий матч черновчане сыграют 8 августа против «Оболони». В тот же день ЛНЗ встретится с «Карпатами».

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Сергей Шищенко Буковина Черновцы ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: Трибуна
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