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WTA
03 августа 2026, 20:05 | Обновлено 03 августа 2026, 20:15
403
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Обидчица Свитолиной на пятисотнике в Вашингтоне завоевала трофей

Александра Эала одолела в финале Пегулу и впервые стала чемпионкой соревнований WTA

03 августа 2026, 20:05 | Обновлено 03 августа 2026, 20:15
403
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Обидчица Свитолиной на пятисотнике в Вашингтоне завоевала трофей
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Эала
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Филиппинская теннисистка Александра Эала (WTA 28) стала чемпионкой хардового турнира WTA 500 в Вашингтоне, США.

В финале филиппинка в трех сетах одолела третью ракетку мира Джессику Пегулу (США) за 1 час и 47 минут игрового времени.

WTA 500 Вашингтон. Хард. Финал

Джессика Пегула (США) [1] – Александра Эала (Филиппины) – 4:6, 6:4, 0:6

Финал в Вашингтоне стартовал еще вчера, но при счете 2:1 в пользу Эалы во втором сете был прерван и перенесен из-за дождя.

21-летняя Александра завоевала первый трофей в карьере и стала первой представтельницей Филиппины, которая сумела стать победительницей соревнований на уровне Тура.

Помимо Пегулы, Эала в столице США также переиграла Чжэн Циньвень, Лейлу Фернандес, Элину Свитолину и Наоми Осаку.

В обновленном рейтинге WTA Эала дебютирует в топ-20. Всего у Александры теперь девять побед над теннисистками из первой десятки за карьеру, семь из которых – в 2026 году.

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Александра Эала Джессика Пегула WTA Торонто
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Молодець Пегула, боєць, тільки в одному сеті бублик, хоча тут і рідні стіни допомогли
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