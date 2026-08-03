Вице-президент УЕФА откровенно высказалась о заговоре против Инфантино

Вице-президент УЕФА Лора Макаллистер прокомментировала ситуацию вокруг главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

На фоне многочисленных скандалов позиции швейцарского функционера сильно пошатнулись. В УЕФА уже не скрывают, что хотят сменить главу ФИФА на следующих выборах, которые пройдут в марте 2027 года.

В настоящее время именно Макаллистер возглавляет реакцию европейской ассоциации на скандал вокруг Инфантино. Она считает, что международное футбольное сообщество должно объединиться вокруг нового кандидата, который будет противостоять действующему главе организации.

«Я считаю, что на выборах должен быть сильный кандидат против Инфантино. И главное, чтобы этот кандидат смог объединить оппозицию против него со всего мира», – сказала она.

Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года.