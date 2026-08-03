Инфантино в отчаянии! Глава ФИФА обратится к Трампу, дабы избежать отставки

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино пытается удержаться на своем посту любыми способами, в том числе с помощью связей в Белом доме.

Источник сообщает, что на фоне последних скандалов на Инфантино оказывается значительное давление с целью заставить его уйти в отставку. Глава ФИФА уже обращался за поддержкой к отдельным федерациям, но пока это не дало результата. Теперь он хочет провести встречу с представителями администрации президента США Дональда Трампа, чтобы заручиться поддержкой со стороны Белого дома.

Ранее американский лидер публично хвалил его за организацию и проведение ЧМ-2026. Также СМИ сообщали, что Инфантино хотел продать часть прав на организацию следующего чемпионата мира людям из окружения Трампа.