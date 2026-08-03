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03 августа 2026, 16:48 | Обновлено 03 августа 2026, 17:11
472
0

Инфантино в отчаянии! Глава ФИФА обратится к Трампу, дабы избежать отставки

Чиновник столкнулся с невероятным давлением после ряда скандальных решений

03 августа 2026, 16:48 | Обновлено 03 августа 2026, 17:11
472
0
Инфантино в отчаянии! Глава ФИФА обратится к Трампу, дабы избежать отставки
Getty Images/Global Images Ukraine. Инфантино и Трамп
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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино пытается удержаться на своем посту любыми способами, в том числе с помощью связей в Белом доме.

Источник сообщает, что на фоне последних скандалов на Инфантино оказывается значительное давление с целью заставить его уйти в отставку. Глава ФИФА уже обращался за поддержкой к отдельным федерациям, но пока это не дало результата. Теперь он хочет провести встречу с представителями администрации президента США Дональда Трампа, чтобы заручиться поддержкой со стороны Белого дома.

Ранее американский лидер публично хвалил его за организацию и проведение ЧМ-2026. Также СМИ сообщали, что Инфантино хотел продать часть прав на организацию следующего чемпионата мира людям из окружения Трампа.

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ФИФА Дональд Трамп Джанни Инфантино отставка
Андрей Плыгун Источник: Бен Джейкобс
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