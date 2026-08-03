УЕФА пытается отстранить Инфантино от должности президента ФИФА

Футбольная ассоциация Англии (FA) намерена направить президенту ФИФА Джанни Инфантино письмо об отзыве своей поддержки на фоне последствий скандала из-за отмененного плана продажи долей в турнирах ФИФА частным инвесторам.

Это произошло после того, как УЕФА пригрозил судебными исками из-за этих предложений, а Уэльс публично отозвал поддержку намерения Инфантино баллотироваться на новый президентский срок.

Лидерство Инфантино уже ранее было публично поставлено под сомнение футбольными руководящими органами Европы, Северной и Центральной Америки и Карибского бассейна. УЕФА и КОНКАКАФ выступили с заявлениями, в которых раскритиковали эти планы.

ФИФА и Инфантино планировали создать коммерческую дочернюю компанию для управления своими главными турнирами, включая чемпионаты мира, а внешние инвесторы могли бы приобрести в ней доли.

Мировой руководящий орган футбола заявил, что «пригласит третьих лиц осуществить миноритарные инвестиции без права контроля» в новую дочернюю компанию под названием FIFA Forward Enterprise (FFE).

Как сообщило издание The Telegraph, УЕФА в письме Инфантино заявил, что «активно рассматривает возможность судебного иска, арбитража и/или подачи регуляторных жалоб, возникающих в связи с планом FFE, предложенным ФИФА».

УЕФА также добавил, что требует «немедленно принять меры для выявления, поиска и сохранения всех документов и электронной информации, указанных в данном уведомлении, которые находятся в вашем или ФИФА владении, распоряжении или под контролем».

Инфантино обратился ко всем 211 ассоциациям-членам ФИФА, сообщив, что каждая из них получит 40 млн долларов (30 млн фунтов) в случае поддержки его спорного предложения. Крайним сроком для получения первого транша в размере 20 млн долларов (15 млн фунтов) было определено 19 сентября.

Ожидалось, что предложенную группу инвесторов для FFE возглавит американская венчурная компания Thrive Eternal.

Несмотря на растущее давление на Инфантино, Катар, Ливан, Кувейт и Шри-Ланка заявили о поддержке его дальнейшего пребывания на посту президента ФИФА.

Если он останется на посту до марта, то сможет баллотироваться на четвертый и последний президентский срок. Для победы ему потребуется получить 106 голосов из 211 членов ФИФА.

УЕФА имеет 55 голосов, Африка – 54, Азия – 46, КОНКАКАФ – 35, Океания – 11, КОНМЕБОЛ – 10.

Азиатская футбольная конфедерация (AFC) заявила, что находится «в солидарности» с УЕФА и КОНКАКАФ, тогда как Африка, КОНМЕБОЛ и Океания не критиковали план Инфантино.

Тем не менее Совет ФИФА может попытаться заставить Инфантино уйти в отставку путем созыва внеочередного заседания.

Такое заседание будет назначено, если этого потребуют 19 из 37 членов Совета ФИФА, и оно должно состояться в течение двух недель.

УЕФА имеет в Совете 9 представителей, AFC – 7, КОНКАКАФ – 5, Африка – 6, КОНМЕБОЛ – 5, Океания – 3. Также в Совет входят Инфантино и генеральный секретарь Маттиас Графстрем.

Хотя отзыв писем поддержки отдельными ассоциациями и усиливает давление на Джанни Инфантино, фактически это лишь подчеркивает оппозицию, которая стала очевидной еще на выходных, когда они поддержали заявление УЕФА об утрате доверия к президенту ФИФА, оказавшемуся в сложной ситуации.

То, что происходит сейчас, а также угрозы судебными исками свидетельствуют о том, что восстание против Инфантино из-за истории с FFE в основном возглавляет именно Европа.

Требование не уничтожать никаких доказательств, связанных с отмененными планами продажи долей в турнирах ФИФА, безусловно, создает дискомфорт для всех должностных лиц, упомянутых в письме, и означает дальнейшую эскалацию конфликта между двумя организациями.

Пока еще непонятно, хватит ли угроз судебных исков и отзыва писем поддержки европейскими ассоциациями, чтобы Инфантино задумался о своей должности и решил уйти в отставку.

Но если этого не произойдет, УЕФА будет надеяться, что по крайней мере сможет заручиться 19 голосами из 37, необходимыми для созыва внеочередного заседания Совета ФИФА, на котором Инфантино могут призвать покинуть свой пост.

Предложение о проведении такого заседания не будет внесено до тех пор, пока не станет понятно, что необходимое количество голосов уже обеспечено. Именно к этому, похоже, сейчас и движется эта история.

Ситуация остается очень деликатной. В УЕФА понимают, что важно не создать впечатление, будто Европа пытается диктовать остальному миру, что делать. Очевидно также, что Инфантино до сих пор пользуется значительной поддержкой за пределами Европы и региона КОНКАКАФ.

Оппозиции только со стороны этих двух конфедераций, вероятнее всего, будет недостаточно, чтобы сместить его с должности. Именно поэтому сейчас за кулисами продолжаются попытки убедить другие страны присоединиться к этому протесту.