Стала известна истинная причина отказа ФИФА от «приватизации» ЧМ
Бойкот со стороны УЕФА стал для Инфантино настоящим шоком
Решение ФИФА отказаться от собственной идеи частичной «приватизации» чемпионата мира по футболу было вызвано рядом критических факторов.
Как сообщают источники внутри организации, президент ФИФА Джанни Инфантино планировал продать часть прав на организацию чемпионата мира компаниям, связанным с Джошуа Кушнером – младшим братом зятя Дональда Трампа. Однако функционер не рассчитывал, что его инициатива встретит столь сильное сопротивление со стороны европейских чиновников.
Публичное возмущение УЕФА деятельностью ФИФА, а также открытые угрозы европейцев бойкотировать ЧМ-2030 стали настоящим шоком для руководства организации.
«Это означало бы [временный] конец мирового футбола», – говорит один из источников, близких к Инфантино.
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кому буде цікавий "чемпіонат світу" якщо там не гратимуть європейські збірні? Такий "мундіаль" дорого не продаси, а все затівалось заради грошей