Стала известна истинная причина отказа ФИФА от «приватизации» ЧМ

Решение ФИФА отказаться от собственной идеи частичной «приватизации» чемпионата мира по футболу было вызвано рядом критических факторов.

Как сообщают источники внутри организации, президент ФИФА Джанни Инфантино планировал продать часть прав на организацию чемпионата мира компаниям, связанным с Джошуа Кушнером – младшим братом зятя Дональда Трампа. Однако функционер не рассчитывал, что его инициатива встретит столь сильное сопротивление со стороны европейских чиновников.

Публичное возмущение УЕФА деятельностью ФИФА, а также открытые угрозы европейцев бойкотировать ЧМ-2030 стали настоящим шоком для руководства организации.