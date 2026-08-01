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Чемпионат мира
01 августа 2026, 15:12 | Обновлено 01 августа 2026, 15:14
767
5

Стала известна истинная причина отказа ФИФА от «приватизации» ЧМ

Бойкот со стороны УЕФА стал для Инфантино настоящим шоком

01 августа 2026, 15:12 | Обновлено 01 августа 2026, 15:14
767
5 Comments
Стала известна истинная причина отказа ФИФА от «приватизации» ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Решение ФИФА отказаться от собственной идеи частичной «приватизации» чемпионата мира по футболу было вызвано рядом критических факторов.

Как сообщают источники внутри организации, президент ФИФА Джанни Инфантино планировал продать часть прав на организацию чемпионата мира компаниям, связанным с Джошуа Кушнером – младшим братом зятя Дональда Трампа. Однако функционер не рассчитывал, что его инициатива встретит столь сильное сопротивление со стороны европейских чиновников.

Публичное возмущение УЕФА деятельностью ФИФА, а также открытые угрозы европейцев бойкотировать ЧМ-2030 стали настоящим шоком для руководства организации.

«Это означало бы [временный] конец мирового футбола», – говорит один из источников, близких к Инфантино.

По теме:
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ФИФА УЕФА чемпионат мира по футболу
Андрей Плыгун Источник: New York Post
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Комментарии 5
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Павелка бы поддержал. Ему хоть и с распилом бы дали деньги на сотни полей. А Шева непонятно куда дел выделенные кошты
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0
Цей рижий мурло, навіть після сьогоднішніх терористичних обстрілів Києва не дає ліцензію на петріот , ще й лізе своїм рилом у спорт! Путлєр=трампон
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0
Показать Скрыть 2 ответа
справжня причина це боязнь втратити бабло....
кому буде цікавий "чемпіонат світу" якщо там не гратимуть європейські збірні? Такий "мундіаль" дорого не продаси, а все затівалось заради грошей
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