«Футбол не продаётся!». УЕФА публично выразил недоверие руководству ФИФА
Джанни Инфантино будет сложно восстановить доверие европейской ассоциации
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал официальное заявление в связи с решением президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино отозвать свою инициативу о продаже доли корпоративных прав на проведение чемпионата мира по футболу.
Ранее функционер в одностороннем порядке инициировал создание компании, которая будет заниматься организацией будущих чемпионатов мира. 20% её акций Инфантино хотел продать частным инвесторам, чтобы привлечь до 5 млрд долларов инвестиций. Национальным ассоциациям обещали по 40 миллионов долларов от этой сделки.
Действия ФИФА вызвали массовое возмущение и протесты по всему миру. В итоге Инфантино пришлось самому отказаться от скандальной идеи. Впрочем, в УЕФА считают, что, несмотря на такое решение, главе федерации будет сложно восстановить доверие футбольного сообщества.
«УЕФА приветствует решение ФИФА отказаться от планов продажи доли в своих турнирах, в том числе и чемпионате мира, частным инвесторам.
Это предложение единодушно отклонили национальные ассоциации УЕФА, а также многие другие федерации и конфедерации разного масштаба по всему миру, чья миссия – защищать футбол.
УЕФА выражает благодарность всем болельщикам, лигам, клубам, игрокам, отдельным лицам, ассоциациям и конфедерациям, выступившим против этой инициативы, а также многочисленным премьер-министрам, главам государств и комментаторам, которые показали президенту ФИФА, что футбол не продаётся.
Мы не можем и дальше мириться с тайными схемами, которые в ускоренном порядке готовят безликие лица, а их польза для футбола вызывает большие сомнения. Мы должны установить тех, кто за это отвечает, и привлечь их к ответственности.
Правильно, что в ближайшие дни и недели УЕФА будет работать вместе со своими ассоциациями и в тесном сотрудничестве с другими конфедерациями, чтобы проанализировать, как это произошло, и разработать план, который не позволит подобному повториться. Этот анализ должен быть всесторонним и фундаментальным. Ни один вариант не должен быть исключен. Нынешнее руководство ФИФА утратило доверие не только УЕФА, но и многих других представителей футбольного сообщества.
Когда Джанни Инфантино в 2016 году просил доверия и голосов ассоциаций-членов ФИФА для избрания его президентом, он заявил:
«Конечно, мы должны быть прозрачными. Именно таким я был на протяжении последних 15 лет своей жизни в УЕФА. Вы должны будете ежедневно участвовать в жизни ФИФА. Деньги ФИФА – это ваши деньги. Это не деньги президента ФИФА. Это ваши деньги. Вы – национальные ассоциации, и деньги ФИФА должны служить развитию футбола, а не чему-то другому».
Оба этих обещания он не выполнил. Неаккуратная, кулуарная и непрозрачная сделка, которую он задумал и пытался протащить, была чем угодно, но не примером прозрачности.
А учитывая, что резервы ФИФА превышают 5 миллиардов долларов США, он также не смог использовать средства ассоциаций на благо футбола.
УЕФА немедленно приступит к работе со своими партнерами и заинтересованными сторонами по всему миру и во всех сферах футбола, чтобы предложить новый подход к распределению ресурсов в рамках действующей программы FIFA Forward.
Мы должны начать использовать часть средств, которые бездействуют на банковских счетах ФИФА, чтобы обеспечить необходимый импульс для развития массового футбола и всей футбольной системы в каждой из 211 стран-членов ФИФА. Но для этого не нужно распродавать семейное серебро.
Это победа всего футбола. Но это не должно стать концом этой истории. Предложение отозвано. Однако задача восстановления доверия к ФИФА только начинается», – говорится в заявлении европейской ассоциации.
На днях стало известно, что в ФИФА в отношении Инфантино готовится настоящий мятеж. Источники указывают, что после ряда скандальных решений функционер обречен и не сможет сохранить свой пост.
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