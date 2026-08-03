Шевченко нашел для Лужного команду, которую возглавит легенда Динамо
Известный экс-футболист будет работать в сборной Украины U-19
Бывший капитан киевского «Динамо» и сборной Украины Олег Лужный станет новым главным тренером юношеской национальной сборной U-19.
Как сообщает источник, 57-летний специалист сменит на этом посту Дмитрия Михайленко, который ранее возглавил молодежную сборную Украины.
В настоящее время Лужный работает председателем Комитета профессионального футбола УАФ — эту должность он занимает с января 2024 года.
Последний опыт работы Лужного на посту главного тренера датируется сезоном 2012/13, когда он возглавлял симферопольскую «Таврию». Также специалист дважды исполнял обязанности наставника киевского «Динамо».
В тренерской карьере Олег Лужный работал в штабах «Динамо», где был ассистентом Юрия Сёмина, Валерия Газзаева, Анатолия Демьяненко, Йожефа Сабо и Александра Хацкевича. Кроме того, он занимал должность спортивного директора «Карпат».
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