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  4. Шевченко нашел для Лужного команду, которую возглавит легенда Динамо
Сборная УКРАИНЫ
03 августа 2026, 19:42 |
3093
5

Шевченко нашел для Лужного команду, которую возглавит легенда Динамо

Известный экс-футболист будет работать в сборной Украины U-19

03 августа 2026, 19:42 |
3093
5 Comments
Шевченко нашел для Лужного команду, которую возглавит легенда Динамо
УАФ. Олег Лужный
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Бывший капитан киевского «Динамо» и сборной Украины Олег Лужный станет новым главным тренером юношеской национальной сборной U-19.

Как сообщает источник, 57-летний специалист сменит на этом посту Дмитрия Михайленко, который ранее возглавил молодежную сборную Украины.

В настоящее время Лужный работает председателем Комитета профессионального футбола УАФ — эту должность он занимает с января 2024 года.

Последний опыт работы Лужного на посту главного тренера датируется сезоном 2012/13, когда он возглавлял симферопольскую «Таврию». Также специалист дважды исполнял обязанности наставника киевского «Динамо».

В тренерской карьере Олег Лужный работал в штабах «Динамо», где был ассистентом Юрия Сёмина, Валерия Газзаева, Анатолия Демьяненко, Йожефа Сабо и Александра Хацкевича. Кроме того, он занимал должность спортивного директора «Карпат».

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Олег Лужный сборная Украины по футболу U-19
Дмитрий Олийченко Источник: Трибуна
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Комментарии 5
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Та ви що? 
У сучасних дітей душе вразлива психіка..
Там потім усю команду потрібно буде відправляти на реабілітацію до психіатрів.
Сучасні ж діти - "тюті-путі" - на них навіть підвищити голос - це вже мало не кримінал, в як Лужний почне їм пиздюліни роздавати... Це ж все буде у дітей травма на все життя...  
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+4
Очередной понос от кукурузного масла! 
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+1
Почему только одни дырявые сепары?? Других что-ли тренеров нет??
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-1
А куди Михайленка?
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-2
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