Известно, почему Ребров вернулся в Украину

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прибыл в Украину, чтобы оказать помощь Украинской футбольной ассоциации.

По информации UA-Футбол, одной из главных целей визита специалиста является поиск нового тренера для сборной Украины U-19.

Предыдущий тренер юношеской команды Дмитрий Михайленко покинул свой пост после того, как УАФ назначила его главным тренером молодежной сборной Украины.

Напомним, сборная Украины U-19 под руководством Михайленко успешно выступила на юношеском чемпионате Европы, где дошла до полуфинала турнира. В решающем матче за выход в финал украинцы уступили сборной Германии.