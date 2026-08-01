Известно, почему Ребров вернулся в Украину
Бывший тренер сборной Украины занимается поиском наставника для сборной Украины U-19
Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прибыл в Украину, чтобы оказать помощь Украинской футбольной ассоциации.
По информации UA-Футбол, одной из главных целей визита специалиста является поиск нового тренера для сборной Украины U-19.
Предыдущий тренер юношеской команды Дмитрий Михайленко покинул свой пост после того, как УАФ назначила его главным тренером молодежной сборной Украины.
Напомним, сборная Украины U-19 под руководством Михайленко успешно выступила на юношеском чемпионате Европы, где дошла до полуфинала турнира. В решающем матче за выход в финал украинцы уступили сборной Германии.
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