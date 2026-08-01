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Сборная УКРАИНЫ
01 августа 2026, 20:28 | Обновлено 01 августа 2026, 20:49
623
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Известно, почему Ребров вернулся в Украину

Бывший тренер сборной Украины занимается поиском наставника для сборной Украины U-19

01 августа 2026, 20:28 | Обновлено 01 августа 2026, 20:49
623
2 Comments
Известно, почему Ребров вернулся в Украину
УАФ. Сергей Ребров
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Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прибыл в Украину, чтобы оказать помощь Украинской футбольной ассоциации.

По информации UA-Футбол, одной из главных целей визита специалиста является поиск нового тренера для сборной Украины U-19.

Предыдущий тренер юношеской команды Дмитрий Михайленко покинул свой пост после того, как УАФ назначила его главным тренером молодежной сборной Украины.

Напомним, сборная Украины U-19 под руководством Михайленко успешно выступила на юношеском чемпионате Европы, где дошла до полуфинала турнира. В решающем матче за выход в финал украинцы уступили сборной Германии.

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Сергей Ребров Украинская ассоциация футбола Андрей Шевченко сборная Украины по футболу U-19
Дмитрий Олийченко Источник: UA-Football
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Господин олейченко.
Это уже откровенная брехня. Вы перешли все границы разумного. 
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Треба показати, що недарма отримує гроші в УАФ
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