От Реброва до Алисона. Авторы первых голов Шахтера в сезонах ЧУ

20-летний бразильский футболист Шахтера Алиссон стал автором первого гола горняков в УПЛ в сезоне 2026/27.

Произошло это в поединке первого тура против Кудровки.

По этому поводу интересно вспомнить всех футболистов донецкого клуба, которые становились авторами первых голов в каждом сезоне УПЛ.

Показательным фактом является то, что легионеры чаще были авторами первых мячей горняков в сезонах чемпионата Украины, чем украинцы (19-17).

Рекордсменом Шахтера по количеству первых голов, в то же время, является украинец Валерий Кривенцов, в активе которого 3 подобных забитых мяча: в 1994, 1996 и 1997 годах.

Напомним, что автором первого гола Шахтера в чемпионатах Украины является Сергей Ребров (1992 год).

Футболисты Шахтера, которые забивали первый гол сезона в чемпионате Украины (не считая автоголов)