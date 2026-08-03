От Реброва до Алисона. Авторы первых голов Шахтера в сезонах ЧУ
Вспомним авторов всех первых забитых мячей горняков в каждом чемпионате Украины
20-летний бразильский футболист Шахтера Алиссон стал автором первого гола горняков в УПЛ в сезоне 2026/27.
Произошло это в поединке первого тура против Кудровки.
По этому поводу интересно вспомнить всех футболистов донецкого клуба, которые становились авторами первых голов в каждом сезоне УПЛ.
Показательным фактом является то, что легионеры чаще были авторами первых мячей горняков в сезонах чемпионата Украины, чем украинцы (19-17).
Рекордсменом Шахтера по количеству первых голов, в то же время, является украинец Валерий Кривенцов, в активе которого 3 подобных забитых мяча: в 1994, 1996 и 1997 годах.
Напомним, что автором первого гола Шахтера в чемпионатах Украины является Сергей Ребров (1992 год).
Футболисты Шахтера, которые забивали первый гол сезона в чемпионате Украины (не считая автоголов)
- 2026 – Алиссон (Бразилия)
- 2025 – Кауан Элиас (Бразилия)
- 2024 – Николай Матвиенко (Украина)
- 2023 – Николай Матвиенко (Украина)
- 2022 – Артем Бондаренко (Украина)
- 2021 – Лассина Траоре (Буркина-Фасо)
- 2020 – Алан Патрик (Бразилия)
- 2019 – Тайсон (Бразилия)
- 2018 – Жуниор Мораэс (Бразилия)
- 2017 – Факундо Феррейра (Аргентина)
- 2016 – Бернард (Бразилия)
- 2015 – Алекс Тейшейра (Бразилия)
- 2014 – Луис Адриану (Бразилия)
- 2013 – Дмитрий Гречишкин (Украина)
- 2012 – Генрих Мхитарян (Армения)
- 2011 – Евгений Селезнев (Украина)
- 2010 – Ярослав Ракицкий (Украина)
- 2009 – Жадсон (Бразилия)
- 2008 – Фернандиньо (Бразилия)
- 2007 – Жадсон (Бразилия)
- 2006 – Матузалем (Бразилия)
- 2005 – Элано (Бразилия)
- 2004 – Мариуш Левандовски (Польша)
- 2003 – Звонимир Вукич (Сербия и Черногория)
- 2002 – Алексей Белик (Украина)
- 2001 – Джулиус Агахова (Нигерия)
- 2000 – Андрей Воробей (Украина)
- 1999 – Олег Матвеев (Украина)
- 1998 – Андрей Воробей (Украина)
- 1997 – Валерий Кривенцов (Украина)
- 1996 – Валерий Кривенцов (Украина)
- 1995 – Сергей Попов (Украина)
- 1994 – Валерий Кривенцов (Украина)
- 1993 – Сергей Онопко (Украина)
- 1992 – Евгений Драгунов (Украина)
- 1992 – Сергей Ребров (Украина)
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