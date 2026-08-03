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Чемпионат Украины
03 августа 2026, 19:09 | Обновлено 03 августа 2026, 19:47
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От Реброва до Алисона. Авторы первых голов Шахтера в сезонах ЧУ

Вспомним авторов всех первых забитых мячей горняков в каждом чемпионате Украины

03 августа 2026, 19:09 | Обновлено 03 августа 2026, 19:47
170
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От Реброва до Алисона. Авторы первых голов Шахтера в сезонах ЧУ
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон Сантана
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20-летний бразильский футболист Шахтера Алиссон стал автором первого гола горняков в УПЛ в сезоне 2026/27.

Произошло это в поединке первого тура против Кудровки.

По этому поводу интересно вспомнить всех футболистов донецкого клуба, которые становились авторами первых голов в каждом сезоне УПЛ.

Показательным фактом является то, что легионеры чаще были авторами первых мячей горняков в сезонах чемпионата Украины, чем украинцы (19-17).

Рекордсменом Шахтера по количеству первых голов, в то же время, является украинец Валерий Кривенцов, в активе которого 3 подобных забитых мяча: в 1994, 1996 и 1997 годах.

Напомним, что автором первого гола Шахтера в чемпионатах Украины является Сергей Ребров (1992 год).

Футболисты Шахтера, которые забивали первый гол сезона в чемпионате Украины (не считая автоголов)

  • 2026 – Алиссон (Бразилия)
  • 2025 – Кауан Элиас (Бразилия)
  • 2024 – Николай Матвиенко (Украина)
  • 2023 – Николай Матвиенко (Украина)
  • 2022 – Артем Бондаренко (Украина)
  • 2021 – Лассина Траоре (Буркина-Фасо)
  • 2020 – Алан Патрик (Бразилия)
  • 2019 – Тайсон (Бразилия)
  • 2018 – Жуниор Мораэс (Бразилия)
  • 2017 – Факундо Феррейра (Аргентина)
  • 2016 – Бернард (Бразилия)
  • 2015 – Алекс Тейшейра (Бразилия)
  • 2014 – Луис Адриану (Бразилия)
  • 2013 – Дмитрий Гречишкин (Украина)
  • 2012 – Генрих Мхитарян (Армения)
  • 2011 – Евгений Селезнев (Украина)
  • 2010 – Ярослав Ракицкий (Украина)
  • 2009 – Жадсон (Бразилия)
  • 2008 – Фернандиньо (Бразилия)
  • 2007 – Жадсон (Бразилия)
  • 2006 – Матузалем (Бразилия)
  • 2005 – Элано (Бразилия)
  • 2004 – Мариуш Левандовски (Польша)
  • 2003 – Звонимир Вукич (Сербия и Черногория)
  • 2002 – Алексей Белик (Украина)
  • 2001 – Джулиус Агахова (Нигерия)
  • 2000 – Андрей Воробей (Украина)
  • 1999 – Олег Матвеев (Украина)
  • 1998 – Андрей Воробей (Украина)
  • 1997 – Валерий Кривенцов (Украина)
  • 1996 – Валерий Кривенцов (Украина)
  • 1995 – Сергей Попов (Украина)
  • 1994 – Валерий Кривенцов (Украина)
  • 1993 – Сергей Онопко (Украина)
  • 1992 – Евгений Драгунов (Украина)
  • 1992 – Сергей Ребров (Украина)
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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