ВИДЕО. Шахтер забил первый гол в сезоне, наказав голкипера за ошибку

В матче первого тура Премьер-лиги «Шахтер» принимает «Кудровку».

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До 33-й минуты команда из Черниговской области отражала атаки фаворита, но все же пропустила. Педриньо от центральной линии сыграл в район правой штанги, где Алисон головой пробил над вратарем в цель. Отметим панические действия в рамке Артема Яшкова, который не выручил в этом эпизоде.

Счет в матче стал 1:0.

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