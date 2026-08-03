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Украина. Премьер лига
03 августа 2026, 18:47 | Обновлено 03 августа 2026, 19:31
802
0

ВИДЕО. Шахтер забил первый гол в сезоне, наказав голкипера за ошибку

«Горняки» повели в матче с «Кудровкой»

03 августа 2026, 18:47 | Обновлено 03 августа 2026, 19:31
802
0
ВИДЕО. Шахтер забил первый гол в сезоне, наказав голкипера за ошибку
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон Сантана
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В матче первого тура Премьер-лиги «Шахтер» принимает «Кудровку».

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До 33-й минуты команда из Черниговской области отражала атаки фаворита, но все же пропустила. Педриньо от центральной линии сыграл в район правой штанги, где Алисон головой пробил над вратарем в цель. Отметим панические действия в рамке Артема Яшкова, который не выручил в этом эпизоде.

Счет в матче стал 1:0.

ВИДЕО. Шахтер забил первый гол в сезоне, наказав голкипера за ошибку

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Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
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