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  4. ВИДЕО. Кудровка шокировала Шахтер в конце первого тайма
Украина. Премьер лига
03 августа 2026, 19:01 | Обновлено 03 августа 2026, 19:42
742
0

ВИДЕО. Кудровка шокировала Шахтер в конце первого тайма

Шахтер и Кудровка играют вничью

03 августа 2026, 19:01 | Обновлено 03 августа 2026, 19:42
742
0
ВИДЕО. Кудровка шокировала Шахтер в конце первого тайма
ФК Шахтер
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Во Львове подошел к концу первый тайм первого тура УПЛ между «Шахтером» и «Кудровкой».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 33-й минуте отличился техничным ударом головой Алиссон, и счет был открыт.

На 42-й минуте после углового с правого фланга пошла передача на голову Артура Думанюка, беспрепятственно головой переправившего мяч в левую стойку, а отскок получился в сетку – 1:1.

ВИДЕО. Шахтер шокировал Шахтер в конце первого тайма

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Кудровка Шахтер - Кудровка
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
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