Украина. Премьер лига03 августа 2026, 19:01 | Обновлено 03 августа 2026, 19:42
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ВИДЕО. Кудровка шокировала Шахтер в конце первого тайма
Шахтер и Кудровка играют вничью
03 августа 2026, 19:01 | Обновлено 03 августа 2026, 19:42
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Во Львове подошел к концу первый тайм первого тура УПЛ между «Шахтером» и «Кудровкой».
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На 33-й минуте отличился техничным ударом головой Алиссон, и счет был открыт.
На 42-й минуте после углового с правого фланга пошла передача на голову Артура Думанюка, беспрепятственно головой переправившего мяч в левую стойку, а отскок получился в сетку – 1:1.
ВИДЕО. Шахтер шокировал Шахтер в конце первого тайма
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