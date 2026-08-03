ВИДЕО. Кудровка шокировала Шахтер в конце первого тайма

Во Львове подошел к концу первый тайм первого тура УПЛ между «Шахтером» и «Кудровкой».

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На 33-й минуте отличился техничным ударом головой Алиссон, и счет был открыт.

На 42-й минуте после углового с правого фланга пошла передача на голову Артура Думанюка, беспрепятственно головой переправившего мяч в левую стойку, а отскок получился в сетку – 1:1.

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